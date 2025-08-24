Marte: Científicos descubrieron 15.000 kilómetros de ríos ocultos

image El estudio utilizó datos de tres instrumentos orbitales: la Cámara de Contexto (CTX), el Altímetro Láser del Orbitador de Marte (MOLA) y el Experimento Científico de Imágenes de Alta Resolución (HiRISE).

Las crestas forman sistemas interconectados que se extienden por cientos de kilómetros y se elevan decenas de metros sobre el terreno circundante. La distribución espacial y la extensión de estas formaciones indican que la fuente de agua fueron las precipitaciones, no eventos esporádicos de deshielo.

Una nueva visión del pasado marciano

Los hallazgos indican que el agua superficial era estable en Noachis Terra durante la transición Noeica-Hespérica, hace aproximadamente 3.700 millones de años. "Nuestro trabajo es una nueva evidencia que sugiere que Marte fue en algún momento un planeta mucho más complejo y activo de lo que es ahora, lo cual resulta muy emocionante", agregó Losekoot.

image

La amplia distribución y forma de estas crestas sugieren que se formaron durante un período geológicamente significativo bajo condiciones superficiales relativamente estables. Muchas aparecen como segmentos de cresta aislados, mientras otras forman sistemas extensos que evidencian condiciones húmedas prolongadas.

Estos descubrimientos desafían las teorías existentes que describían a Marte como frío y seco, con pocos valles formados por agua de deshielo de capas de hielo durante períodos esporádicos de calentamiento.

