NUEVO ESTUDIO
Marte: Científicos descubrieron 15.000 kilómetros de ríos ocultos
Un estudio científico revela evidencias de antiguos lechos fluviales en Marte que sugieren la existencia de mucha más agua de la que se creía.
La investigación, liderada por Adam Losekoot, estudiante de doctorado en la Universidad Abierta del Reino Unido y financiada por la Agencia Espacial Británica, fue presentada oficialmente en la Reunión Nacional de Astronomía 2025 de la Royal Astronomical Society en Durham.
Sistemas interconectados que desafían las teorías sobre Marte
Los científicos analizaron crestas sinuosas fluviales, también conocidas como canales invertidos, en la región Noachis Terra, ubicada en las tierras altas meridionales marcianas. Estas formaciones se formaron cuando sedimentos depositados por ríos se endurecieron y quedaron expuestos tras erosionarse el material circundante.
"Estudiar Marte, particularmente una región poco explorada como Noachis Terra, resulta realmente emocionante porque es un ambiente que permanece prácticamente inalterado durante miles de millones de años. Es una cápsula del tiempo que registra procesos geológicos fundamentales de una manera que simplemente no es posible aquí en la Tierra", explicó Losekoot según comunicó la Royal Astronomical Society.
Las crestas forman sistemas interconectados que se extienden por cientos de kilómetros y se elevan decenas de metros sobre el terreno circundante. La distribución espacial y la extensión de estas formaciones indican que la fuente de agua fueron las precipitaciones, no eventos esporádicos de deshielo.
Una nueva visión del pasado marciano
Los hallazgos indican que el agua superficial era estable en Noachis Terra durante la transición Noeica-Hespérica, hace aproximadamente 3.700 millones de años. "Nuestro trabajo es una nueva evidencia que sugiere que Marte fue en algún momento un planeta mucho más complejo y activo de lo que es ahora, lo cual resulta muy emocionante", agregó Losekoot.
La amplia distribución y forma de estas crestas sugieren que se formaron durante un período geológicamente significativo bajo condiciones superficiales relativamente estables. Muchas aparecen como segmentos de cresta aislados, mientras otras forman sistemas extensos que evidencian condiciones húmedas prolongadas.
Estos descubrimientos desafían las teorías existentes que describían a Marte como frío y seco, con pocos valles formados por agua de deshielo de capas de hielo durante períodos esporádicos de calentamiento.
