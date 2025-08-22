El riesgo de cáncer gastrointestinal se reduce 36% con estos alimentos

El cáncer gastrointestinal engloba diferentes cánceres que afectan al tracto digestivo, incluido el cáncer de colon que tanto preocupa al mundo. ¿Quiere prevenirlo? Un estudio ha encontrado que ciertos alimentos de la dieta pueden ayudar a disminuir el riesgo de cáncer gastrointestinal, sobre todo, las frutas y verduras de un color específico.
¿Qué comer para prevenir el cáncer gastrointestinal?
En este nuevo estudio, los investigadores querían saber si la ingesta de frutas y verduras se asociaba de forma diferente con el riesgo de cáncer gastrointestinal según el color.
Y es que, de acuerdo con los investigadores, anteriormente, las verduras de color se han asociado fuertemente con una mejor salud gastrointestinal y un menor riesgo de cáncer, posiblemente, por los fitoquímicos.
"Si bien los fitoquímicos no son exclusivos de ningún grupo de color, las frutas y verduras clasificadas por color comestible tienden a compartir compuestos bioactivos dominantes en concentraciones sustancialmente mayores que otros grupos", indicaron.
Unos 11.286 participantes de la cohorte Cancer Screenee formaron parte del estudio. Los voluntarios se sometieron a chequeos médicos y respondieron cuestionarios de frecuencia alimentaria.
Los investigadores clasificaron las frutas y verduras de acuerdo a su color: verde, naranja/amarillo, rojo/morado y blanco.
El color que tomaron en cuenta no fue el del exterior de la fruta, sino el de la pulpa, detalla el sitio especializado Eating Well.
Por ejemplo, "mientras que algunos clasificarían las manzanas como frutos rojos, las peras como verdes o amarillas y los plátanos como amarillos, estos últimos se clasificaron como blancos para este estudio, ya que su pulpa es blanca".
Reducción del riesgo de cáncer gastrointestinal: 36%
Durante un seguimiento medio de 8 años, se identificaron 214 cánceres gastrointestinales, incluidos cáncer esófago, gástrico, intestino delgado, hígado, páncreas y colorrectal.
En general, un mayor consumo de frutos y verduras se relacionó con un menor riesgo de desarrollar cáncer gastrointestinal, encontraron los investigadores.
En cuanto al color de las frutas, aquellas de color blanco fueron las que proporcionaron mayor protección.
Según el estudio, "las frutas y verduras blancas (≥188 g/día) reducen el riesgo de cáncer gastrointestinal en un 36%".
Mientras, "las verduras de color rojo/morado (≥34 g/día) reducen el riesgo de cáncer gastrointestinal en un 32%".
Tomando en cuenta los resultados, los investigadores concluyeron: "Estos resultados sugieren que las frutas y verduras de color blanco pueden contribuir a la prevención del cáncer gastrointestinal".
Otro hallazgo importante del estudio fue que "las frutas y verduras de color rojo o morado (≥94 g/día) reducen el riesgo de cáncer en los bebedores en un 43%".
Y que, "las frutas y verduras de color naranja o amarillo pueden reducir el riesgo de cáncer en hombres y fumadores".
En definitiva, los investigadores consideran que esta información puede ser útil y que podría contribuir a la orientación dietética para la prevención del cáncer gastrointestinal.
Y recuerde, la OMS recomienda comer al menos 400 gramos o cinco porciones de frutas y verduras al día para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles y ayudar a garantizar una ingesta diaria suficiente de fibra dietética.
Son enfermedades no transmisibles la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.
