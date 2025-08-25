La película de 1 hora y 40 donde nadie es quien dice ser

La crítica especializada, como suele ocurrir cuando una obra destaca, ha recibido a "El valle de los ecos" con un entusiasmo casi unánime. Robbie Collin de Telegraph, por ejemplo, lo resume de manera contundente: "El fascinante thriller de Michael Pearce para Apple TV+ dejará a los espectadores mareados y sin aliento".

A esta voz se suma la de Luis Martínez de Diario El Mundo, quien celebra la originalidad de la propuesta: "Un thriller psicológico tan increíble y forzado en cada uno de sus pasos como, admitámoslo, sorprendentemente entretenido".

Por su parte, la comunidad de cinéfilos en plataformas como Filmaffinity también se ha hecho eco de este fenómeno. Las sensaciones son similares: "La película es de un suspense psicológico creciente que resulta difícil de presenciar. La tensión y la angustia parecen traspasar la pantalla". Y es que esta no es una afirmación exagerada. La dirección de Michael Pearce logra crear un ambiente tan claustrofóbico y angustiante que el espectador se siente atrapado, casi como un personaje más dentro de ese lugar.

En simples palabras, si estabas buscando una razón para darle una nueva oportunidad al cine de suspenso, no busques más. Este es el film que necesitabas.

