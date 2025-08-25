Este lunes 25/8 arrancó el Travel Sale con ofertas en viajes y servicios turísticos y muchas agencias / aerolíneas que se sumaron para ofrecer descuentos. Una de ellas es JetSmart quien lanzó pasajes hasta 50% OFF en todas sus rutas nacionales.
Aerolínea low cost se sumó al Travel Sale: Pasajes 50% OFF
La aerolínea low cost JetSmart se sumó al Travel Sale con pasajes a mitad de precio en todas sus rutas de la Argentina y más descuentos.
