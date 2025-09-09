Le rogaron: Reencuentro de Luis Juez con La Libertad Avanza tras la embestida

CÓRDOBA. Luis Juez fue uno de los tantos “socios” de La Libertad Avanza que surgió empoderado de la derrota que el PJ le propinó el domingo por la noche en la Provincia de Buenos Aires al oficialismo. El senador cordobés, que en las horas previas a los comicios debió soportar una desleal embestida de “Las Fuerzas del Cielo”, asoma ahora como un elemento necesario para estabilizar parte de las dudas internas que reinan el ecosistema libertario.
En ese orden, y tras numerosos pedidos de disculpas por parte de distintos integrantes del Gobierno nacional, Juez reapareció ayer en el comando de campaña de La Libertad Avanza en Córdoba. Lo hizo en el marco de una reunión para definir, en conjunto con el diputado Gabriel Bornoroni y el candidato Gonzalo Roca, los pasos a seguir en medio de la crisis de gobernabilidad en la que se sumió el Gobierno nacional y la amenaza latente de nuevas palizas electorales en manos de gobiernos provinciales.
Cabe recordar que el espacio de Luis Juez, el Frente Cívico, firmó una alianza electoral con La Libertad Avanza en Córdoba. Si bien el senador tiene todavía dos años de mandato en la Cámara alta y no será candidato, su proyección hacia 2027 lo haría participar activamente de la campaña.
Luis Juez, agua en el desierto para LLA
La presencia de Luis Juez en la reunión libertaria llevó algo de calma a Bornoroni y Roca. Las especulaciones tras el ataque que Juez sufrió en manos del Gordo Dan y que casi todo el arco político argentino condenó indicaban que el cordobés podría romper fácilmente los lazos construidos y dejar al armado libertario en Córdoba prácticamente sin volumen territorial y de conocimiento.
Esto último sería la preocupación central de la lista “pura” que Bornoroni empujó y que Karina Milei habilitó rechazando aliados de peso a nivel local. Con los resultados de PBA puestos, y teniendo que enfrentar en Córdoba a un aparato ganador como el del Gobierno provincial (26 años de victorias), el temor principal es la falta de fiscalización y las complicaciones que eso conlleva.
En ese sentido, Juez podría aportar un importante volumen de fiscales dispuestos a trabajar por La Libertad Avanza. Además, su figura de alto conocimiento en Córdoba puede catapultar el debate del candidato Roca, por ahora un ignoto empresario local que solo cuenta como capital político el apoyo oficial de Javier Milei, quien evidentemente tiene la campaña cordobesa como una prioridad de segundo orden por el momento.
El Centro Cívico se frota las manos
Por otra parte, en el Gobierno provincial observaron el resultado de PBA y el desconcierto posterior como algo positivo desde lo electoral para el proyecto local. Si bien Martín Llaryora y Juan Schiaretti tienen miras nacionales con el armado de Provincias Unidas, la prioridad central es y será meter la mayor cantidad de diputados posibles en el Congreso.
Bajo ese objetivo, la crisis interna en La Libertad Avanza elevó las proyecciones de Schiaretti, ex gobernador que encabezará la lista oficial en Córdoba. Además, esto último habría definido el marco de campaña crítico contra la Casa Rosada, con el ‘Gringo’ saliendo a disputar el voto de aquellos electores que se decantaron por Milei en el balotaje de 2023 pero que no conforman el núcleo duro libertario.
