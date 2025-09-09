Le rogaron: Reencuentro de Luis Juez con La Libertad Avanza tras la embestida

Esto último sería la preocupación central de la lista “pura” que Bornoroni empujó y que Karina Milei habilitó rechazando aliados de peso a nivel local. Con los resultados de PBA puestos, y teniendo que enfrentar en Córdoba a un aparato ganador como el del Gobierno provincial (26 años de victorias), el temor principal es la falta de fiscalización y las complicaciones que eso conlleva.

En ese sentido, Juez podría aportar un importante volumen de fiscales dispuestos a trabajar por La Libertad Avanza. Además, su figura de alto conocimiento en Córdoba puede catapultar el debate del candidato Roca, por ahora un ignoto empresario local que solo cuenta como capital político el apoyo oficial de Javier Milei, quien evidentemente tiene la campaña cordobesa como una prioridad de segundo orden por el momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GonzaRocaCBA/status/1965154536907309362&partner=&hide_thread=false | El campo no es solo nuestro orgullo: es el motor que mueve a la Argentina.



Mientras algunos lo atacan o lo quieren llenar de impuestos, nosotros lo defendemos.



O defendemos al campo y a quienes lo trabajan… o volvemos atrás.



La Libertad Avanza o Argentina retrocede. pic.twitter.com/6Ghy9Ft4OI — Gonzalo Roca (@GonzaRocaCBA) September 8, 2025

El Centro Cívico se frota las manos

Por otra parte, en el Gobierno provincial observaron el resultado de PBA y el desconcierto posterior como algo positivo desde lo electoral para el proyecto local. Si bien Martín Llaryora y Juan Schiaretti tienen miras nacionales con el armado de Provincias Unidas, la prioridad central es y será meter la mayor cantidad de diputados posibles en el Congreso.

Bajo ese objetivo, la crisis interna en La Libertad Avanza elevó las proyecciones de Schiaretti, ex gobernador que encabezará la lista oficial en Córdoba. Además, esto último habría definido el marco de campaña crítico contra la Casa Rosada, con el ‘Gringo’ saliendo a disputar el voto de aquellos electores que se decantaron por Milei en el balotaje de 2023 pero que no conforman el núcleo duro libertario.

Juan Schiaretti 5P.jpg Juan Schiaretti candidato.

Más noticias en Urgente24:

"Sigue sin escuchar": Maximiliano Pullaro se volvió a plantar contra Javier Milei

Scott Bessent a Bill Pulte: "Te voy a dar un puñetazo en la cara"

El día después, arde La Libertad Avanza: Gordo Dan vs. Maximiliano Bondarenko

César Mansilla lo registró, Santiago Caputo erró ¿y Javier Milei qué onda?