CÓRDOBA. La nueva convocatoria a gobernadores que el Gobierno nacional lanzó a partir de la derrota electoral en Buenos Aires todavía no pasa de la intención. Con serias dudas sobre la credibilidad, los mandatarios aseguran que todavía no fueron convocados y ya se mueven sin esperar el llamado de la Casa Rosada.
SIN MILEI
Muy lento: A los gobernadores no les suena el teléfono y se juntan en Río Cuarto
Gobernadores de Provincias Unidas se reunirán el viernes en Río Cuarto. Todavía llega el llamado de Casa Rosada y se esfuma la credibilidad.
En ese sentido, los mandatarios provinciales nucleados en Provincias Unidas tendrán una reunión el próximo viernes 12 de septiembre en Río Cuarto, Córdoba. Allí, asistirán todos los jefes provinciales que forman parte del espacio recientemente fundado, además del candidato a diputado y ex gobernador cordobés Juan Schiaretti.
El encuentro fue confirmado por el Gobierno de Córdoba mediante el ministro de Vinculación Daniel Pastore. El funcionario aseguró en diálogo con La Voz Stream la presencia de Martín Llaryora, junto a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Esa nómina es la que conforma el armado formal de Provincias Unidas. Sin embargo, la expectativa es que de cara a octubre se amplíe la cantidad de gobernadores adheridos a la alianza electoral que pretende dar a luz a una opción nacional de cara al decisivo año 2027.
El teléfono no suena a gobernadores
Respecto a la convocatoria que el propio Javier Milei renovó para los gobernadores luego de varios meses de enfrentamientos, Pastore aseguró que no hubo tal llamado a la oficina de Llaryora y que tampoco se conoció diálogo con otro de los integrantes de Provincias Unidas.
Desde el Gobierno cordobés consideraron la demora en el diálogo una prueba más de la falta de estructura y agilidad política que viene exhibiendo el Ejecutivo nacional, que hace tiempo perdió la confianza de los mandatarios provinciales. Además, el Centro Cívico consideró inoportuna la convocatoria de Milei ya que la campaña está planteada y la oposición a la Casa Rosada es inevitable ante tantas diferencias.
“Una reunión así debería tener preparación, debería tener acuerdos para luego materializarlos. Que te convoquen por un tuit, sin temario, aunque decidieramos ir, sería una foto vacía. Y ya hemos tenido varias fotos vacías. Así como está planteada, la convocatoria es para la tribuna”, dijo el funcionario.
La reunión en Río Cuarto sería una respuesta directa a la convocatoria mencionada. Allí no sólo se tratarían temas de campaña, sino también se van a profundizar reclamos vigentes a la administración federal.
Ni libertarios ni kirchneristas
La reunión, que contará con la presencia de Schiaretti como candidato principal en Córdoba, dará la oportunidad a los responsables de la campaña de apuntalar el discurso federalista. Precisamente, será el ex gobernador cordobés quien lidere ese discurso acompañado de los actuales mandatarios.
La idea central de la campaña del ‘Gringo’ corrió hasta aquí por el despegue de ambos lados de la grieta. “Ni kirchneristas ni libertarios” sería parte del slogan central de Provincias Unidas, que buscará convencer principalmente a los votantes desencantados con Javier Milei, los mismos que no asistieron a los comicios en PBA y que proliferan especialmente en el interior según las principales proyecciones.
Más noticias en Urgente24:
"Sigue sin escuchar": Maximiliano Pullaro se volvió a plantar contra Javier Milei
Scott Bessent a Bill Pulte: "Te voy a dar un puñetazo en la cara"
El día después, arde La Libertad Avanza: Gordo Dan vs. Maximiliano Bondarenko
César Mansilla lo registró, Santiago Caputo erró ¿y Javier Milei qué onda?