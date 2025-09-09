Muy lento: A los gobernadores no les suena el teléfono y se juntan en Río Cuarto

El teléfono no suena a gobernadores

Respecto a la convocatoria que el propio Javier Milei renovó para los gobernadores luego de varios meses de enfrentamientos, Pastore aseguró que no hubo tal llamado a la oficina de Llaryora y que tampoco se conoció diálogo con otro de los integrantes de Provincias Unidas.

No recibimos nada... Hasta anoche, que estuvimos trabajando con el gobernador, no recibimos una invitación formal. Pero eso habla también de cómo trata estos temas tan serios el Gobierno nacional, aclaró. No recibimos nada... Hasta anoche, que estuvimos trabajando con el gobernador, no recibimos una invitación formal. Pero eso habla también de cómo trata estos temas tan serios el Gobierno nacional, aclaró.

Desde el Gobierno cordobés consideraron la demora en el diálogo una prueba más de la falta de estructura y agilidad política que viene exhibiendo el Ejecutivo nacional, que hace tiempo perdió la confianza de los mandatarios provinciales. Además, el Centro Cívico consideró inoportuna la convocatoria de Milei ya que la campaña está planteada y la oposición a la Casa Rosada es inevitable ante tantas diferencias.

“Una reunión así debería tener preparación, debería tener acuerdos para luego materializarlos. Que te convoquen por un tuit, sin temario, aunque decidieramos ir, sería una foto vacía. Y ya hemos tenido varias fotos vacías. Así como está planteada, la convocatoria es para la tribuna”, dijo el funcionario.

La reunión en Río Cuarto sería una respuesta directa a la convocatoria mencionada. Allí no sólo se tratarían temas de campaña, sino también se van a profundizar reclamos vigentes a la administración federal.

valdes-gobernadores Reunión en Río Cuarto.

Ni libertarios ni kirchneristas

La reunión, que contará con la presencia de Schiaretti como candidato principal en Córdoba, dará la oportunidad a los responsables de la campaña de apuntalar el discurso federalista. Precisamente, será el ex gobernador cordobés quien lidere ese discurso acompañado de los actuales mandatarios.

La idea central de la campaña del ‘Gringo’ corrió hasta aquí por el despegue de ambos lados de la grieta. “Ni kirchneristas ni libertarios” sería parte del slogan central de Provincias Unidas, que buscará convencer principalmente a los votantes desencantados con Javier Milei, los mismos que no asistieron a los comicios en PBA y que proliferan especialmente en el interior según las principales proyecciones.

