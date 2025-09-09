Difícil convocatoria a gobernadores: Gustavo Sáenz avisa que lo "cagaron con las obras"

En declaraciones anoche a Radio Rivadavia, Sáenz aseguró que el Gobierno nacional "subestimó" a los gobernadores, denunció "falta de respeto y consideración" y se quejó de mentiras y de "no cumplir con la palabra", en relación a los convenios de obra pública firmados en junio de 2024.

Sáenz también apuntó al kirchnerismo de intervenir el PJ salteño "para que puedan poner un candidato de La Cámpora" con el aval del Gobierno de Milei, a pesar de que sus diputados habían apoyado al presidente.

Traidores

"Yo le escucho mucho al presidente hablar de la lealtad y que Roma no paga traidores, y me parece bien, pero la lealtad es una avenida de ida y vuelta", advirtió Saenz.

"Hay muchos que hemos acompañado y que hoy se sienten palomas de iglesia", dijo y explicó: "Lo digo porque se encargó su gobierno (...) de cagar a los fieles. Lo fueron sacando a todos aquellos que acompañaron desde el primer momento”.

Sobre la convocatoria a los gobernadores, Sáenz manifestó: “Hasta ahora lo único que vi fue ese comunicado, no he tenido comunicación con nadie. Esto me recuerda a un spot que hizo el Presidente con Victoria Villarruel en el que dijo que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Imagínese que yo me voy a sentar en una mesa a hablar con los mismos de siempre o con los que no cumplieron su palabra. Nos traicionaron”, dijo en otra nota que dio en A24.

