Se reúne este martes (9/9) por primera vez la mesa política del Gobierno nacional tras la derrota electoral en provincia de Buenos Aires. Paralelamente habrá otra mesa con los gobernadores. Pero es claro que el diálogo no alcanzará tal y como planteó el salteño Gustavo Sáenz que avisó que lo " cagaron con las obras ”.
REACCIÓN
Difícil convocatoria a gobernadores: Gustavo Sáenz avisa que lo "cagaron con las obras"
Tras la derrota en la PBA, el Gobierno convocó a una mesa de diálogo con los gobernadores, pero la recepción no es la esperada y surgen viejos reproches.
Gustavo Sáenz, entre leones y “palomas”
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, analizó en declaraciones periodísticas la fuerte derrota del Gobierno nacional en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires y opinó sobre la convocatoria a los gobernadores en duros términos.
"A mí me cagaron con las obras" y " me cagaron en lo electoral", disparó Saénz apuntando también al aspecto político, lo único que Milei reconoció que debía ajustar de cara a los comicios de octubre.
“Me pusieron candidatos que me destrozan y me dicen barbaridades y después pretenden que yo vaya a acompañar”, se quejó el mandatario de Salta.
En declaraciones anoche a Radio Rivadavia, Sáenz aseguró que el Gobierno nacional "subestimó" a los gobernadores, denunció "falta de respeto y consideración" y se quejó de mentiras y de "no cumplir con la palabra", en relación a los convenios de obra pública firmados en junio de 2024.
Sáenz también apuntó al kirchnerismo de intervenir el PJ salteño "para que puedan poner un candidato de La Cámpora" con el aval del Gobierno de Milei, a pesar de que sus diputados habían apoyado al presidente.
Traidores
"Yo le escucho mucho al presidente hablar de la lealtad y que Roma no paga traidores, y me parece bien, pero la lealtad es una avenida de ida y vuelta", advirtió Saenz.
"Hay muchos que hemos acompañado y que hoy se sienten palomas de iglesia", dijo y explicó: "Lo digo porque se encargó su gobierno (...) de cagar a los fieles. Lo fueron sacando a todos aquellos que acompañaron desde el primer momento”.
Sobre la convocatoria a los gobernadores, Sáenz manifestó: “Hasta ahora lo único que vi fue ese comunicado, no he tenido comunicación con nadie. Esto me recuerda a un spot que hizo el Presidente con Victoria Villarruel en el que dijo que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Imagínese que yo me voy a sentar en una mesa a hablar con los mismos de siempre o con los que no cumplieron su palabra. Nos traicionaron”, dijo en otra nota que dio en A24.
