Clarín los juntó: La foto de gobernadores que agrega tensión en Casa Rosada

Nombres como el de Llaryora, Pullaro, Torres y Valdés ya forman parte oficial de ese armado que amenaza con expandirse ante la falta de cobijo que el Gobierno nacional ha practicado con la mayoría de los mandatarios provinciales. Al calor de los reclamos hacia Casa Rosada, esos gobernadores encontraron más coincidencias que diferencias y a partir de allí podría crecer una segunda punta opositora que se pondrá a prueba en las próximas elecciones.

Llaryora, Pullaro, Torres y Valdés compartieron, junto a otros gobernadores, el cierre de campaña del oficialismo en Corrientes hace poco menos de una semana.

Por detrás de ese ensamble se encuentran nombres como el de Juan Schiaretti. Hace meses que el ex gobernador cordobés empuja el armado de un espacio centrado en la gestión y despojado de vicios ideológicos, con una fuerte apertura a la sumatoria de extrapartidarios que sean capaces de mejorar las capacidades ejecutivas.

Provincias Unidas P Provincias Unidas en Corrientes.

Foto victoria en Corrientes

Con la puerta de ingreso abierta, Provincias Unidas se despachó el fin de semana con su “primera victoria” electoral tras la imposición de Juan Pablo Valdés como sucesor de su hermano Gustavo en Corrientes. Los comicios correntinos marcaron la sumatoria de Valdés al espacio que además está integrado por Carlos Sadir de Jujuy y Claudio Vidal de Santa Cruz.

Felicitaciones a @JPValdesok por la contundente victoria que lo convierte en el próximo gobernador de Corrientes. Es el fruto de su capacidad como dirigente y del trabajo exitoso del gobierno que encabeza @gustavovaldesok. Desde #ProvinciasUnidas celebramos que crezca la fuerza del interior que valora la buena gestión, la visión federal y la producción, expresó Schiaretti al igual que el resto de los mandatarios nucleados. Felicitaciones a @JPValdesok por la contundente victoria que lo convierte en el próximo gobernador de Corrientes. Es el fruto de su capacidad como dirigente y del trabajo exitoso del gobierno que encabeza @gustavovaldesok. Desde #ProvinciasUnidas celebramos que crezca la fuerza del interior que valora la buena gestión, la visión federal y la producción, expresó Schiaretti al igual que el resto de los mandatarios nucleados.

Otras noticias de Urgente24

Marcela Pagano desatada: los Menem en la pollera de Karina Milei y el trastorno psiquiátrico de Lemoine

Milei puede evitar que difundan audios, pero no la desconfianza (dolarización)

Viviana Canosa puso en duda la continuidad de la pareja de Mauricio Macri y Juliana Awada

Candados en una de las más importantes fábricas de porcelanatos de Argentina y 300 despidos