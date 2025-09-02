La fiesta por los 80 años de Clarín en el Teatro Colón tuvo una fuerte carga política en medio de los temblores del Gobierno nacional por el escándalo de las presuntas coimas en el ANDIS. El emporio comunicativo, enfrentado con Casa Rosada, invitó a varios actores del escenario político nacional en un momento áspero de la campaña electoral rumbo a las legislativas.
PACTO DE MAYO SIN MILEI
Clarín los juntó: La foto de gobernadores que agrega tensión en Casa Rosada
Por los 80 años de Clarín, al menos 15 gobernadores se reunieron en una velada que incluyó una foto grupal. Presencia de Provincias Unidas.
En ese orden, hubo una foto que no debería pasar desapercibida en Balcarce 50. Se trata de una imagen en la que posaron al menos 15 gobernadores de diferentes partidos y reeditaron parcialmente los encuentros que han mantenido en los últimos meses para coordinar reclamos comunes ante la desconexión manifiesta con el Estado Nacional.
De la imagen que tomó Clarín participaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Claudio Poggi (San Luis), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Ignacio Torres (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Algunos de ellos alineados con la propuesta electoral del oficialismo y muchos otros en veredas opuestas, aunque en todos los casos con cuentas pendientes que hasta ahora no han sido atendidas por la gestión de Javier Milei.
Clarín le muestra el rumbo a Provincias Unidas
En esa nómina de gobernadores se destacó la presencia de casi todos los mandatarios que se sumaron oficialmente al armado de Provincias Unidas. La propuesta federalista pretende hacer crecer una oferta electoral multipartidaria de cara al 2027 y como alternativa a la famosa “grieta” que actualmente ejercen los libertarios y el kirchnerismo.
Nombres como el de Llaryora, Pullaro, Torres y Valdés ya forman parte oficial de ese armado que amenaza con expandirse ante la falta de cobijo que el Gobierno nacional ha practicado con la mayoría de los mandatarios provinciales. Al calor de los reclamos hacia Casa Rosada, esos gobernadores encontraron más coincidencias que diferencias y a partir de allí podría crecer una segunda punta opositora que se pondrá a prueba en las próximas elecciones.
Llaryora, Pullaro, Torres y Valdés compartieron, junto a otros gobernadores, el cierre de campaña del oficialismo en Corrientes hace poco menos de una semana.
Por detrás de ese ensamble se encuentran nombres como el de Juan Schiaretti. Hace meses que el ex gobernador cordobés empuja el armado de un espacio centrado en la gestión y despojado de vicios ideológicos, con una fuerte apertura a la sumatoria de extrapartidarios que sean capaces de mejorar las capacidades ejecutivas.
Foto victoria en Corrientes
Con la puerta de ingreso abierta, Provincias Unidas se despachó el fin de semana con su “primera victoria” electoral tras la imposición de Juan Pablo Valdés como sucesor de su hermano Gustavo en Corrientes. Los comicios correntinos marcaron la sumatoria de Valdés al espacio que además está integrado por Carlos Sadir de Jujuy y Claudio Vidal de Santa Cruz.
