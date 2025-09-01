Candados en una de las más importantes fábricas de porcelanatos de Argentina y 300 despidos

Además de un nuevo capítulo de la crisis que viven las ceramistas del país, además de la industria en general.

Lejos de una solución

image Los trabajadores de ILVA afirman que les avisaron que desde el lunes comenzarán a llegar los telegramas y estiman 300 despidos...

En el medio de este contexto, la firma presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo, pero fue rechazado y los obreros revelaron que se adquirieron nuevas maquinarias.

Por ello, representantes de la entidad gremial comentaron la intención de la patronal de modificar las condiciones laborales y cambiar el régimen '4x4' (cuatro días de 12 horas y cuatro de descanso) a un '6x1', lo que traería como consecuencia menos horas por jornada y una quita del 30% de los salarios.

Incluso, afirman que trascendió la posibilidad de que desaparecerían el servicio de comedor, el transporte y la cobertura de medicina prepaga.

Antecedentes en ILVA

Hasta ahora en ILVA trabajan unas 400 personas, por lo que la intención sería reducir el plantel en un 75% si se alcanza el número anunciado. La mayoría procede de Pilar, Presidente Derqui, Villa Rosa y José C. Paz y algunos que ya tienen más de 15 o 20 años de antigüedad.

Trascendió, en efecto, que en los últimos días ya se concretaron unos 20 despidos en las áreas de gerencias con un 50% de indemnización y en algunos casos, incluso, en cuotas.

Y ya venía aplicándose un sistema de suspensiones mensuales del 50% de los trabajadores, por lo que trabajaban en forma alternada por mitades, algo a lo que los empleados accedieron ante la baja de ventas, según explicó la firma.

No es la única del sector

La industria ceramista atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia en todo el país. Y según denuncias de trabajadores, se están registrando despidos masivos, suspensiones y recortes salariales en diversas fábricas. Incluso las más emblemáticas como Cerámica Alberdi, Cerámica Cortines (Luján), y Cerro Negro (Olavarría).

image

Hay denuncias de suspensiones y pago del aguinaldo en cuotas (Cerámica Alberdi); suspensiones y despidos en Cerámica Cortines, en Luján, empresa que tuvo casi todo el año la producción frenada por la caída de las ventas.

Cerámica Cortines tiene más de 50 años en el mercado y es una de las líderes del sector, pero desde principios de año que atraviesa un duro momento del que no logra salir.

Y una situación similar se vive en Cerro Negro, ubicada en la bonaerense Olavarría, en la que hoy vencía el plazo de las suspensiones, y no había garantías de continuidad laboral para todos...

"No lo sabemos, es el día a día. La verdad que con este Gobierno nacional de cachivaches que tenemos, podemos esperar cualquier cosa", advertían hacía menos de un mes los trabajadores.

