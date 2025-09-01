Cerámica Alberdi, Cerro Negro, Cerámica San Lorenzo, Cerámica Piú, y se suma a la lista ILVA, la otra fabricante de porcelanatos, que presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo, pero fue rechazado y acaba de sellar las puertas de su fábrica con candados para avanzar con despidos.
NO SE SALVA NI UNA
Candados en una de las más importantes fábricas de porcelanatos de Argentina y 300 despidos
Una de las fábricas de porcelanatos más destacadas del país puso candado a todas las puertas de su fábrica de Pilar y habrían 300 despidos en puerta...
Se aguarda la oficialización de al menos 300 despidos del área de producción de la fábrica de porcelanatos del partido bonaerense de Pilar.
Fue la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA) la que estimó esa lluvia de telegramas, que comenzarían a llegar a los trabajadores desde este lunes.
En declaraciones a medios locales, los operarios sostuvieron que "por falta de materia prima, los portones se cierran y no se abren más".
Y ello no serías más que el punto final de una historia que ya contaba con numerosos conflictos y problemas, como los despidos ya efectuados, pagos de aguinaldo en cuotas y hasta suspensiones rotativas.
Además de un nuevo capítulo de la crisis que viven las ceramistas del país, además de la industria en general.
Lejos de una solución
En el medio de este contexto, la firma presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo, pero fue rechazado y los obreros revelaron que se adquirieron nuevas maquinarias.
Por ello, representantes de la entidad gremial comentaron la intención de la patronal de modificar las condiciones laborales y cambiar el régimen '4x4' (cuatro días de 12 horas y cuatro de descanso) a un '6x1', lo que traería como consecuencia menos horas por jornada y una quita del 30% de los salarios.
Incluso, afirman que trascendió la posibilidad de que desaparecerían el servicio de comedor, el transporte y la cobertura de medicina prepaga.
Antecedentes en ILVA
Hasta ahora en ILVA trabajan unas 400 personas, por lo que la intención sería reducir el plantel en un 75% si se alcanza el número anunciado. La mayoría procede de Pilar, Presidente Derqui, Villa Rosa y José C. Paz y algunos que ya tienen más de 15 o 20 años de antigüedad.
Trascendió, en efecto, que en los últimos días ya se concretaron unos 20 despidos en las áreas de gerencias con un 50% de indemnización y en algunos casos, incluso, en cuotas.
Y ya venía aplicándose un sistema de suspensiones mensuales del 50% de los trabajadores, por lo que trabajaban en forma alternada por mitades, algo a lo que los empleados accedieron ante la baja de ventas, según explicó la firma.
No es la única del sector
La industria ceramista atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia en todo el país. Y según denuncias de trabajadores, se están registrando despidos masivos, suspensiones y recortes salariales en diversas fábricas. Incluso las más emblemáticas como Cerámica Alberdi, Cerámica Cortines (Luján), y Cerro Negro (Olavarría).
Hay denuncias de suspensiones y pago del aguinaldo en cuotas (Cerámica Alberdi); suspensiones y despidos en Cerámica Cortines, en Luján, empresa que tuvo casi todo el año la producción frenada por la caída de las ventas.
Cerámica Cortines tiene más de 50 años en el mercado y es una de las líderes del sector, pero desde principios de año que atraviesa un duro momento del que no logra salir.
Y una situación similar se vive en Cerro Negro, ubicada en la bonaerense Olavarría, en la que hoy vencía el plazo de las suspensiones, y no había garantías de continuidad laboral para todos...
"No lo sabemos, es el día a día. La verdad que con este Gobierno nacional de cachivaches que tenemos, podemos esperar cualquier cosa", advertían hacía menos de un mes los trabajadores.
