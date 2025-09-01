Gobierno confiado en las encuestas: Ninguneo de Corrientes, Lule no se toca y el Andisgate "no cambia" el voto de octubre

Sobre las razones de la falta de acuerdo con el oficialismo local, Francos mencionó un extraño motivo: "Que se fuera el gobernador Valdés y entrara un hermano Valdés no era razonable para nosotros".

“No se llegó a un acuerdo (…) se genera una idea de nepotismo en la provincia que a nosotros no nos convencía”, completó. Raro que Franco explicite esta razón cuando Karina Milei es la segunda persona con más poder en el gobierno nacional por decisión de su hermano.

Caso Spagnuolo

Sobre el escándalo de las supuestas coimas en la Andis, Francos reiteró la estrategia gubernamental de que el extitular del organismo Diego Spagnuolo, presente la denuncia en la Justicia: "Si lo de Spagnuolo fuera cierto, tenía que ir a la Justicia a denunciarlo, o sino, salir a desmentirlo. El presidente lo esperó 24hs para que accionara y tomó la decisión que tenía que tomar".

Luego, salió al cruce de las versiones que hablaban de un desplazamiento de Lule Menem de la subsecretaría de presidencia: "Tomar alguna decisión con Lule Menem es como señalarlo como posibilidad de que haya cometido un hecho de corrupción que no está de ninguna manera en la idea del Gobierno".

spagnuolo milei Diego Spagnuolo y Javier Milei según xAI / Grok. Guillermo Francos reflejó la confianza del Gobierno en que el escándalo de las presuntas coimas no impacta en las elecciones, según las encuestas que maneja la Casa Rosada. FOTO: xAI / Grok

Francos evidenció la confianza del gobierno en que el Andisgate no lo afectará electoralmente tras conocerse algunas encuestas: "Esto no ha tenido un impacto en el sentido de las elecciones. Vemos en las encuestas de opinión que el escándalo de los audios no cambia el sentido de las elecciones de octubre".

"La Justicia está investigando el tema y cualquier agregado que quieran hacer todos los que generaron este intento de influir en el electorado, si tienen algo que decir, que vayan a la Justicia", agregó.

"Han pasado cosas en simultaneo que demuestran que lo de los audios es una operación política", afirmó.

Con respecto al audio de Karina Milei que trascendió la semana pasada, opinó: "Supongo que habrá una investigación sobre los audios de Karina. me parece serio el tema y seria la operación. Hay que tomar medidas. Es toda una operación electoral".

