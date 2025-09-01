Juan Schiaretti apostó en Corrientes y ganó nueva figura: "Fuerza del interior"

CÓRDOBA. Resultó correcta la apuesta que Juan Schiaretti hizo en Corrientes en la previa a las elecciones provinciales. Con el resultado favorable a Juan Pablo Valdés confirmado y una renovación de la administración iniciada por el actual gobernador, Gustavo Valdés, el cordobés que encabeza la alianza Provincias Unidas celebró, subió foto y aprovechó para poner en agenda el armado que, espera, llegue con fuerza al 2027.
En ese sentido, Schiaretti celebró la victoria del oficialismo correntino como ejemplo de lo que espera que suceda en cada una de las provincias donde los gobernadores se sumaron al espacio que pretende ser una alternativa a la “grieta”, que actualmente tiene como polos opuestos al kirchnerismo y a los libertarios.
Al ex mandatario cordobés se sumaron el resto de los fundadores de PU, como Ignacio Torres de Chubut, Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Martín Llaryora de Córdoba, Carlos Sadir de Jujuy y Claudio Vidal de Santa Cruz.
Dentro de esa lista quedaría también el propio Gustavo Valdés. Se sumaría en calidad de gobernador y con fuertes expectativas de poder encarar un papel protagónico en el proyecto multipartidario en 2027.
Juan Schiaretti candidato espera repetir lo de Corrientes
Por otra parte, como candidato a diputado, Schiaretti tuvo en Corrientes un espejo donde mirarse. En esa provincia, la competencia electoral estuvo centrada en la diferencia entre el oficialismo provincial de los Valdés contra el resto de las fuerzas y en especial contra el oficialismo nacional.
Si bien La Libertad Avanza terminó muy por detrás de la propuesta ganadora (cuarto lugar), esa caída se generó a partir del quiebre de una alianza fallida entre el radicalismo (Gobierno provincial) y la Casa Rosada. La decisión libertaria de avanzar con una lista de “puros” terminó siendo contraproducente ante la puesta a prueba de la gestión Valdés.
Para Schiaretti, parte de ese escenario se repetiría en Córdoba. Se trata de la pureza de la lista libertaria, surgida del fracaso en las negociaciones con el radicalismo de Rodrigo de Loredo, que hubiera dado a luz un frente electoral opositor más potente en términos de conocimiento público.
Además, los libertarios cordobeses repetirían el contrincante: el Gobierno provincial. Algo que Schiaretti buscará hacer prevalecer por sobre la nacionalización de la elección cordobesa en octubre.
La Libertad Avanza apuntaría a hacer campaña con la figura del presidente Javier Milei en Córdoba ante la falta de dirigentes conocidos entre sus listas.
Pero no todo es igual
Todas esas coincidencias tendrán como diferencia la génesis del tablero electoral. En el caso mediterráneo no se daría el quiebre entre una fusión del oficialismo local y el nacional, algo que nunca estuvo sobre la mesa.
Juan Schiaretti y Martín Llaryora representan a gran parte del peronismo cordobés, lejos del armado gravitado por el kirchnerismo. En Corrientes, el PJ quedó segundo y con un reclamo de balotaje que se terminó ahogando con los resultados puestos.
A ello se sumaría lo que indican las principales proyecciones previas. Con la campaña recién iniciada, es sabido que en Córdoba hay una alta adherencia de votantes a la figura de Javier Milei que, si bien sufrió un deterioro importante, todavía es el dirigente más competitivo seguido de cerca por el propio Schiaretti.
