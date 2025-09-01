Juan Schiaretti apostó en Corrientes y ganó nueva figura: "Fuerza del interior"

Juan Schiaretti Corrientes P Juan Schiaretti y el ganador correntino, Juan Pablo Valdés.

Juan Schiaretti candidato espera repetir lo de Corrientes

Por otra parte, como candidato a diputado, Schiaretti tuvo en Corrientes un espejo donde mirarse. En esa provincia, la competencia electoral estuvo centrada en la diferencia entre el oficialismo provincial de los Valdés contra el resto de las fuerzas y en especial contra el oficialismo nacional.

Si bien La Libertad Avanza terminó muy por detrás de la propuesta ganadora (cuarto lugar), esa caída se generó a partir del quiebre de una alianza fallida entre el radicalismo (Gobierno provincial) y la Casa Rosada. La decisión libertaria de avanzar con una lista de “puros” terminó siendo contraproducente ante la puesta a prueba de la gestión Valdés.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1962329850854932591&partner=&hide_thread=false Desde la Provincia Invencible de Santa Fe celebro el gran triunfo de @JPValdesok y todo su equipo. Corrientes sigue de pie mostrando el camino con la enorme gestión del gobernador @gustavovaldesok.



Las provincias unidas vamos a hacer posible el desarrollo de Argentina en paz y… — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 1, 2025

Para Schiaretti, parte de ese escenario se repetiría en Córdoba. Se trata de la pureza de la lista libertaria, surgida del fracaso en las negociaciones con el radicalismo de Rodrigo de Loredo, que hubiera dado a luz un frente electoral opositor más potente en términos de conocimiento público.

Además, los libertarios cordobeses repetirían el contrincante: el Gobierno provincial. Algo que Schiaretti buscará hacer prevalecer por sobre la nacionalización de la elección cordobesa en octubre.

La Libertad Avanza apuntaría a hacer campaña con la figura del presidente Javier Milei en Córdoba ante la falta de dirigentes conocidos entre sus listas.

Provincias Unidas P Gobernadores de Provincias Unidas.

Pero no todo es igual

Todas esas coincidencias tendrán como diferencia la génesis del tablero electoral. En el caso mediterráneo no se daría el quiebre entre una fusión del oficialismo local y el nacional, algo que nunca estuvo sobre la mesa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carlossadirjuy/status/1962321081626395041&partner=&hide_thread=false ¡Los correntinos eligieron! Felicitaciones @JPValdesok , @gustavovaldesok por este triunfo que demuestra que la voluntad de los argentinos es ser representados por quienes conocen y defienden al interior del país, el interior del trabajo y la producción, con el objetivo de… — Carlos Sadir (@carlossadirjuy) September 1, 2025

Juan Schiaretti y Martín Llaryora representan a gran parte del peronismo cordobés, lejos del armado gravitado por el kirchnerismo. En Corrientes, el PJ quedó segundo y con un reclamo de balotaje que se terminó ahogando con los resultados puestos.

A ello se sumaría lo que indican las principales proyecciones previas. Con la campaña recién iniciada, es sabido que en Córdoba hay una alta adherencia de votantes a la figura de Javier Milei que, si bien sufrió un deterioro importante, todavía es el dirigente más competitivo seguido de cerca por el propio Schiaretti.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1962326060940279928&partner=&hide_thread=false Felicitaciones a @JPValdesok por la contundente victoria que lo convierte en el próximo gobernador de Corrientes.



Es el fruto de su capacidad como dirigente y del trabajo exitoso del gobierno que encabeza @gustavovaldesok.



Desde #ProvinciasUnidas celebramos que crezca la fuerza… pic.twitter.com/7qSJ44eRmw — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 1, 2025

Más noticias en Urgente24:

Juan Pablo Valdés ganó en primera vuelta y sucederá a su hermano Gustavo

¿El Tesoro vendió dólares? El informe más importante de la City pone la duda

Argentina se agarra la cabeza: Apagones extremos sacuden al mundo

Los nuevos millonarios cripto y sus viajes de lujo