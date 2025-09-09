urgente24
Confirmados los XI de Argentina vs. Ecuador: Simeone y Alexis, titulares

Desde las 20 hs., la Selección Argentina cierra ante Ecuador su camino en Eliminatorias. Simeone, Mac Allister y Nico González serán titulares.

9 de septiembre de 2025 - 18:44

EN VIVO

Desde las 20 hs., la Selección Argentina visita a Ecuador en Guayaquil, por la fecha 18 de las Eliminatorias. Será el último partido de las dos selecciones por el torneo sudamericano, y las dos jugarán con la tranquilidad de saberse clasificadas al Mundial 2026. Sin embargo, para ambas será un encuentro importante.

Por un lado, el local busca mejorar su efectividad en las áreas. El equipo de Sebastián Beccacece ha hecho solo dos goles en las Eliminatorias durante 2025. Fue cuando venció 2 a 1 en Venezuela, en marzo. Los otros 4 encuentros los finalizó 0 a 0: ante Chile, Brasil, Perú y Paraguay.

Último momento: Franco Mastantuono usará la 10 de Messi ante Ecuador

El ex River arrancará de suplente, pero llevará el dorsal de Leo. Aunque no deja de ser un detalle anecdótico, es un fuerte gesto simbólico por parte del cuerpo técnico.

La increíble racha del Ecuador de Beccacece este año: salvo uno, todos los partidos terminó 0 a 0

La Tri ha logrado una hazaña tras sacar el boleto a la Copa del Mundo y así consiguió mantener la presencia que logró en Qatar 2022, de la mano de Alfaro. Sin embargo, Beccacece sufre ciertas resistencias de la hinchada ecuatoriana por los escuetos resultados que ha sacado a lo largo de este 2025.

Salvo el triunfo ante Venezuela en marzo, que fue por 2 a 1, todos los otros los terminó en empate 0 a 0: contra Chile, contra Brasil, contra Perú y contra Paraguay. A pesar de la baja producción de goles, la Tri también se ha convertido en la selección que menos tantos recibió en esta Eliminatoria sudamericana: apenas 5.

Scaloni dio pistas: el esquema defensivo que probó en los entrenamientos y podría usar contra Ecuador

El entrenador de la Albiceleste probó una línea de 5 en el último entrenamiento de la Selección. No sería una novedad, ya que el equipo ha sabido moverse en esquemas defensivos en determinados momentos de los partidos. Para ello, Scaloni incluyó a Juan Foyth como tercer central.

El parado inicial fue: Dibu Martínez; Montiel, Otamendi, Balerdi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Nico González; Almada, Lautaro Martínez, Julián Álvarez.

Luego, fue la Araña quien salió para dejar al Toro como único punta y en su lugar ingresó Foyth en la zaga, para sumarse a Otamendi y Balerdi.

Quiénes son las 6 selecciones de Conmebol que ya se clasificaron al Mundial 2026

Mientras Bolivia y Venezuela se dirimen el puesto de repechaje, hay otros seis países que ya sacaron su boleto a la Copa del Mundo. Ellos son: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

¡Puede ser un día histórico! Las otras dos selecciones sudamericanas que se juegan el pase al Mundial

Ya hay seis selecciones clasificadas a la Copa del Mundo: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Colombia. El séptimo puesto, que es el que saca boleto para el repechaje, aun no está definido y hay dos países que luchan por quedárselo: Venezuela y Bolivia.

Mientras la Vinotinto marcha séptima con 18 puntos y enfrenta de local a Colombia, la Verde está octava con 17 puntos y recibe a Brasil en el Alto.

Equipos confirmado en la Argentina

Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone; Lautaro Martínez, Julián Álvarez

