Confirmados los XI de Argentina vs. Ecuador: Simeone y Alexis, titulares

Desde las 20 hs., la Selección Argentina visita a Ecuador en Guayaquil, por la fecha 18 de las Eliminatorias. Será el último partido de las dos selecciones por el torneo sudamericano, y las dos jugarán con la tranquilidad de saberse clasificadas al Mundial 2026. Sin embargo, para ambas será un encuentro importante.
Último momento: Franco Mastantuono usará la 10 de Messi ante Ecuador
El ex River arrancará de suplente, pero llevará el dorsal de Leo. Aunque no deja de ser un detalle anecdótico, es un fuerte gesto simbólico por parte del cuerpo técnico.
