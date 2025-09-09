Quieren cambiar la ley de tarjetas de crédito: Tres medidas que podrían aliviar a los usuarios

Protección frente a errores de facturación

Los consumidores estarán habilitados a descontar de su pago consumos erróneos como duplicados, cuotas mal cobradas o cargos indebidos, sin que el banco pueda aplicar intereses. Además, si las fallas se repiten, la sanción para el emisor se duplicará.

Agost Carreño explicó que el objetivo es “equilibrar la relación entre usuarios y entidades financieras, que hoy tienen mucho más poder de negociación”. El diputado remarcó que la reforma beneficiará sobre todo a los sectores más vulnerables: jubilados, beneficiarios de programas sociales y personas con menor acceso a recursos digitales o legales.

De aprobarse, la ley entrará en vigencia 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial y el Ejecutivo deberá reglamentarla en un plazo de 30 días.

