La oposición en el Congreso va contra la Suizo Argentina: Qué pidieron los diputados

La polémica que estalló en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la salida de su exdirector Diego Spagnuolo sigue generando coletazos en el Congreso. Un grupo de diputados de la oposición pidió que la Auditoría General de la Nación (AGN) investigue de manera urgente los contratos firmados entre el organismo y la droguería Suizo Argentina.
El pedido fue formalizado a través de una nota enviada a Miguel Ángel Pichetto, titular de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas. Allí, los legisladores advirtieron que las denuncias de presuntos sobornos y manejos irregulares en el área de discapacidad son de tal gravedad que requieren “un control exhaustivo y transparente”.
La presentación lleva la firma de referentes de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la UCR. Entre ellos figuran Pablo Juliano, Mariela Coletta, Danya Tavela, Marcela Coli, Carla Carrizo y Fernando Carbajal; Nicolás Massot, Margarita Stolbizer, Esteban Paulón, Mónica Fein y Juan Brügge; Juan Manuel López, Paula Oliveto y Mónica Frade; además de Natalia Sarapura, Gabriela Brouwer de Koning, Julio Cobos y Fabio Quetglas.
“Estamos frente a hechos de enorme gravedad institucional que no pueden ser ignorados por el Poder Legislativo”, sostuvieron los diputados en el escrito. En esa línea, reclamaron una investigación puntual sobre los contratos con la droguería Suizo Argentina, en los que habrían existido pagos indebidos.
El escándalo también reavivó las críticas al sistema de control sanitario. Por eso, los legisladores exigieron que se realice una auditoría adicional sobre la ANMAT, para revisar los mecanismos de fiscalización y sus alertas, especialmente en los casos vinculados a HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo.
Con este pedido, la oposición busca que la AGN intervenga y dé certezas sobre un tema que involucra recursos públicos y la salud de miles de beneficiarios. Mientras tanto, el caso promete seguir escalando en la agenda política y judicial.
