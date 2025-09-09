La oposición en el Congreso va contra la Suizo Argentina: Qué pidieron los diputados

La polémica que estalló en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la salida de su exdirector Diego Spagnuolo sigue generando coletazos en el Congreso. Un grupo de diputados de la oposición pidió que la Auditoría General de la Nación (AGN) investigue de manera urgente los contratos firmados entre el organismo y la droguería Suizo Argentina.