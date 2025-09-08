Alejandro Fantino: "el 90 % de los argentinos se enteró de los audios de Diego Spagnuolo"

image Jorge Rial, Fabián Doman, Viviana Canosa y Alejandro Fantino

¿Mesa política o mesa del hambre”

Jorge Rial: “la mesa política de Milei me hace acordar a dos cosas, a la mesa del hambre de Alberto Fernández y a la Comisión de Fútbol de Juan Riquelme en Boca Juniors. Javier se está albertizando”.

Canosa: “ ¿qué clase de equipo es esa mesa política? Si vos tenés el culo limpio no te movés como Margaret Thatcher. Fue a votar Karina con más guardias que Cristina Kirchner”.

Doman: “ ¿para qué la tuvieron a Karina 15 minutos en televisión cuando votaba cuando la gente la está cuestionando”.

Fantino: " ojo, que ahora está en duda el triunfo de Octubre. Si ya perdieron en las provincias San Luis, Santa Fe, Salta, Jujuy, Misiones, Formosa, Buenos Aires y Corrientes... ¿por qué no van a perder también la próxima?"

Atenti al ladri

Jorge Rial: “ se va a empezar a mover Diego Spagnuolo. Ese es otro efecto impensado. Sale de la trinchera y podría hablar. Cuando un gobierno pierde una elección, los jueces se empiezan a mover”.

Viviana Canosa: “¿sería el primer arrepentido? Cuando el gobierno le llevó guiones para que saliera a hablar a los medios antes de la votación, Spagnuolo no aceptó”.

Fabian Doman: "hay una empresa de comunicación que se ha contratado para convencer a los medios para que no nombren más a la familia Kovalivker. Usan eufemismos para no decir el apellido. El acuerdo es que ese nombre no aparezca en ningún zócalo en los canales de televisión. Si spagnuolo habla, nos vamos todos de vuelta a nuestras casas"

Porque acaba de contar "una bomba": "Perdonen que no les de bola, pero me acaban de contar algo...". pic.twitter.com/ufkk4mOGxC — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 8, 2025

El resultado de la provincia de Buenos Aires

Fantino: “Yo le saqué la médula por la boca a Pajerta (Sebastián Pareja) y lo expuse como armador peroncho. De la derrota también se puede aprender”.

Jorge Rial: “el peronismo hace dos meses estaba roto y hoy se ha transformado en otra cosa. El que ganó fue Kicillof. Cristina está en el balcón y Máximo no jugó en la elección”.

Fantino: “Kicillof nunca nombró a Máximo Kirchner y a Mayra Mendoza la pusieron tan cerca del borde del escenario que casi se cae al vacío”.

Doman: “la debacle del gobierno de Javier Milei comenzó con la proscripción y prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. Allí, se les fue del otro lado y ya no pudieron confrontar con ella”.

Rial: “ equipo que pierde, no se toca, dicen en la Casa Rosada. Es algo que nunca se ha visto”.

Fantino: “ están evaluando en el gobierno nacional que el mercado aún no los pasó por arriba. Les está dando unos días más. Creo que la creación de la mesa política es título vacío, no sé si puede aportar algo nuevo. Deberían darle algo a los gobernadores para poder negociar para poder seguir hasta el 2027”.

Rial: “ no podés ganar si maltratás jubilados, discapacitados, periodistas y oposición”

Canosa. “ Perdieron por su soberbia, maltrato, economía y corrupción”.

Fantino: “todo eso entre tercer y cuarto lugar. En Argentina, domina la micro. A todos les faltan 100.000 o 200.000 para llegar a fin de mes. Bajen del pony de telgopor, la libertad de expresión no está dentro de las prioridades”.

Doman: “la mesa política no se va a ocupar de ninguno de estos temas. Van a hablar de problemas que existen entre los gobernantes. Los asesoramos gratis si quieren”.