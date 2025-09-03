Emiratos Árabes advierte a Israel: Anexar Cisjordania es "una línea roja"

El polémico plan de ocupación total de Cisjordania marcharía viento en popa, a pesar de que el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de las Naciones Unidas dictaminase el año pasado que los asentamientos israelíes en Cisjordania “violan el derecho internacional”.

Emiratos Árabes intenta frenar la ambición de Israel sobre Cisjordania

Emiratos Árabes Unidos advierte este miércoles a Israel que cualquier movimiento para anexar la Cisjordania ocupada constituiría una “línea roja”, tras las amenazas de varios ministros israelíes de ultraderecha de apoderarse de la mayor parte del territorio.

El estado sunita fue el más importante de los cuatro árabes que firmaron los llamados Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones con Israel en 2020. Pero, ahora, la diplomacia estaría en la cuerda roja.

“La anexión en Cisjordania constituiría una línea roja para los Emiratos Árabes Unidos”, declara Lana Nusseibeh, ministra adjunta para asuntos políticos del Ministerio de Asuntos Exteriores, en un comunicado. “Socavaría gravemente la visión y el espíritu de los Acuerdos y pondría fin a la búsqueda de la integración regional”, agrega.

