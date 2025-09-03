Benjamin Netanyahu, el premier judío, ha reabierto el frente de ocupación en Cisjordania, al mismo tiempo que continúa con su ofensiva en Ciudad de Gaza, donde las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) persisten con los bombardeos y el bloqueo humanitario, bajo el supuesto de la legítima defensa, tras el atentado del 7/10/23.
EXPANSIÓN EN GUERRA
Emiratos Árabes advierte a Israel: Anexar Cisjordania es "una línea roja"
Israel, en proceso de ocupación total de Cisjordania. Emiratos Árabes afirma que atraviesa "una línea roja".
En la última semana, su gobierno, el de Netanyahu, ha aprobado un controvertido plan par anexionarse el 82% de Cisjordania, en un intento por impedir la existencia de un estado palestino. El proyecto de construcción en el área E1, contruirá más de 3.400 viviendas y dividiría Jerusalén Oriental de la ocupada.
“La soberanía israelí se aplicará al 82% del territorio”, ha dicho Bezalel Smotrich, ministro de finanzas y líder del ultraderechista Partido Sionista Religioso, durante una conferencia de prensa en Jerusalén.
“Es hora de aplicar la soberanía israelí en Judea y Samaria (Cisjordania) y eliminar de una vez por todas la idea de dividir nuestra pequeña tierra”, ha declarado y ha afirmado que los asuntos palestinos serán gestionados por la Autoridad Palestina, que posteriormente será reemplazada por lo que denomina como “alternativas de gestión civil regional”.
El polémico plan de ocupación total de Cisjordania marcharía viento en popa, a pesar de que el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de las Naciones Unidas dictaminase el año pasado que los asentamientos israelíes en Cisjordania “violan el derecho internacional”.
Emiratos Árabes intenta frenar la ambición de Israel sobre Cisjordania
Emiratos Árabes Unidos advierte este miércoles a Israel que cualquier movimiento para anexar la Cisjordania ocupada constituiría una “línea roja”, tras las amenazas de varios ministros israelíes de ultraderecha de apoderarse de la mayor parte del territorio.
El estado sunita fue el más importante de los cuatro árabes que firmaron los llamados Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones con Israel en 2020. Pero, ahora, la diplomacia estaría en la cuerda roja.
“La anexión en Cisjordania constituiría una línea roja para los Emiratos Árabes Unidos”, declara Lana Nusseibeh, ministra adjunta para asuntos políticos del Ministerio de Asuntos Exteriores, en un comunicado. “Socavaría gravemente la visión y el espíritu de los Acuerdos y pondría fin a la búsqueda de la integración regional”, agrega.
