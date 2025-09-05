CÓRDOBA. Tal y como anticipó Urgente24, Luis Juez tuvo un día difícil ayer en el Senado (04/09) cuando quedó en el lote de senadores que acompañaron la caída del veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La postura del cordobés había sido anticipada semanas antes y se mantuvo a pesar de las presiones del bloque oficialista al cual es aliado.
Y ESO QUE ES ALIADO
Luis Juez, embestido por el delirio libertario, dejó fractura expuesta en el Gobierno
El cordobés Luis Juez acompañó la caída del veto sobre la Emergencia en Discapacidad. Acto seguido, se comió una desleal embestida.
En ese orden, la represalia libertaria no tardó en llegar. Vía redes, la figura del ex intendente de Córdoba se convirtió en un blanco de la típica ola de ataques que el aparato oficial detona cada vez que busca reprimir alguna actitud o declaración contraria a las convicciones de Casa Rosada, tanto de opositores como de aliados.
El Frente Cívico de Luis Juez celebró una alianza electoral formal en Córdoba con La Libertad Avanza.
El “disparo” que más repercutió en el círculo íntimo de Juez fue el que propinó Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, uno de los líderes de opinión que el Gobierno nacional mantiene cerca para dar frente a la “batalla cultural”. En su cuenta de X, el libertario hizo circular una versión difamatoria sobre la paternidad del cordobés y su hija Milagros, quien padece un cuadro de discapacidad desde su nacimiento.
La respuesta de Luis Juez y la vergüenza de Guillermo Francos
El ataque de Dan se extralimitó a versiones personales, lo que provocó un gran malestar en la familia Juez. A tal punto, que se generó un cruce directo con el twittero y streamer libertario, quien es conocido por su relación directa con el asesor presidencial Santiago Caputo.
Una de esas respuestas la mantuvo el hijo de Luis Juez, el concejal cordobés Martín Juez. El abogado aseguró que si bien su padre seguirá acompañando el proyecto presidencial a pesar de los ataques personales, el círculo que rodea a Javier Milei le hace un “daño incalculable”.
De hecho, el ataque del “Gordo Dan” fue tan agresivo que el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a defender a la figura de Juez. En televisión nacional, el funcionario repudió las declaraciones del twittero y calificó el acto como “una barbaridad”, reprimenda que generó la eliminación del posteo en el que se cargaba contra el cordobés.
Fractura expuesta
La reprimenda del jefe de Gabinete provocó una réplica del influencer libertario, quien puso punto final a la discusión aunque evidenciando fuertes diferencias entre el sector liderado por Santiago Caputo y el resto del círculo que rodea a Javier Milei.
"Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido DE FRENTE, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández. Acá uno se enoja con los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura y condenando nuevamente a la pobreza a millones de argentinos porque ENCIMA TIENEN EL TUPÉ de hacerlo utilizando como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad, sabiendo perfectamente lo que están haciendo. En consecuencia, no se dejen psicopatear por los psicópatas NUNCA. Ni un paso atrás", Guille, dijo ‘Dan’.
De esa manera, la fractura en la cúpula del Gobierno nacional quedó completamente expuesta. Todo ello en un momento donde la Casa Rosada luce necesitada de algo de tranquilidad, pero que dentro de ella existen personajes que parecen dispuestos a acelerar hasta el delirio.
Otras noticias de Urgente24
Milei quedó hablando solo; Bullrich, apedreada; Tetaz, el galán; la Celine Dion argentina
Escala el conflicto en Ternium: Guerra por bajos salarios y despidos
Verónica Magario difundió un texto convocando a votar el 07/09 contra Javier Milei
Gordo Dan publicó un posteo de muy mal gusto contra Luis Juez y Guillermo Francos lo repudió