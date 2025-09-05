Luis Juez, embestido por el delirio libertario, dejó fractura expuesta en el Gobierno

image El posteo original del influencer libertario.

La respuesta de Luis Juez y la vergüenza de Guillermo Francos

El ataque de Dan se extralimitó a versiones personales, lo que provocó un gran malestar en la familia Juez. A tal punto, que se generó un cruce directo con el twittero y streamer libertario, quien es conocido por su relación directa con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Una de esas respuestas la mantuvo el hijo de Luis Juez, el concejal cordobés Martín Juez. El abogado aseguró que si bien su padre seguirá acompañando el proyecto presidencial a pesar de los ataques personales, el círculo que rodea a Javier Milei le hace un “daño incalculable”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinJuez/status/1963773207426617731&partner=&hide_thread=false Genuinamente acompañamos leyes para que el presidente pueda gobernar, decididamente acompañamos la alianza en Córdoba sin pedir nada a cambio (y lo seguiremos haciendo). Están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir. Si así tratan aquellos que deciden acompañar no me… pic.twitter.com/ePIHdblPK5 — Martin Juez (@MartinJuez) September 5, 2025

Están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir. Si así tratan aquellos que deciden acompañar no me quiero imaginar al resto, sepan muchachos que el daño que le hacen al presidente es INCALCULABLE. EN POLÍTICA como en la VIDA NO VALE TODO. Miserables aquellos que piensan que podemos utilizar lo más lindo que la vida nos dio para hacer política. Están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir. Si así tratan aquellos que deciden acompañar no me quiero imaginar al resto, sepan muchachos que el daño que le hacen al presidente es INCALCULABLE. EN POLÍTICA como en la VIDA NO VALE TODO. Miserables aquellos que piensan que podemos utilizar lo más lindo que la vida nos dio para hacer política.

De hecho, el ataque del “Gordo Dan” fue tan agresivo que el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a defender a la figura de Juez. En televisión nacional, el funcionario repudió las declaraciones del twittero y calificó el acto como “una barbaridad”, reprimenda que generó la eliminación del posteo en el que se cargaba contra el cordobés.

Lo llamé hace un rato, no se puede considerar la forma en que se expresó este señor. No hay disculpas para esto, dijo Francos. Lo llamé hace un rato, no se puede considerar la forma en que se expresó este señor. No hay disculpas para esto, dijo Francos.

gordo dan y milei.jpeg Delirio del 'Gordo Dan' contra Luis Juez y fractura expuesta en el Gobierno nacional.

Fractura expuesta

La reprimenda del jefe de Gabinete provocó una réplica del influencer libertario, quien puso punto final a la discusión aunque evidenciando fuertes diferencias entre el sector liderado por Santiago Caputo y el resto del círculo que rodea a Javier Milei.

"Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido DE FRENTE, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández. Acá uno se enoja con los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura y condenando nuevamente a la pobreza a millones de argentinos porque ENCIMA TIENEN EL TUPÉ de hacerlo utilizando como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad, sabiendo perfectamente lo que están haciendo. En consecuencia, no se dejen psicopatear por los psicópatas NUNCA. Ni un paso atrás", Guille, dijo ‘Dan’.

De esa manera, la fractura en la cúpula del Gobierno nacional quedó completamente expuesta. Todo ello en un momento donde la Casa Rosada luce necesitada de algo de tranquilidad, pero que dentro de ella existen personajes que parecen dispuestos a acelerar hasta el delirio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1963804693341040655&partner=&hide_thread=false Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar… — DAN (@GordoDan_) September 5, 2025

Otras noticias de Urgente24

Milei quedó hablando solo; Bullrich, apedreada; Tetaz, el galán; la Celine Dion argentina

Escala el conflicto en Ternium: Guerra por bajos salarios y despidos

Verónica Magario difundió un texto convocando a votar el 07/09 contra Javier Milei

Gordo Dan publicó un posteo de muy mal gusto contra Luis Juez y Guillermo Francos lo repudió