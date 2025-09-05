urgente24
Gustavo Alfaro clasificó a Paraguay al Mundial y ahora hay feriado nacional

Gustavo Alfaro logró la clasificación de Paraguay al Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Ecuador y, ahora, hay feriado nacional en ese país.

05 de septiembre de 2025 - 11:57
Gustavo Alfaro logró la clasificación de Paraguay al Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Ecuador y, ahora, hay feriado nacional en ese país.

Gustavo Alfaro se recibió de “héroe” en Paraguay tras lograr la clasificación a la Copa Mundial de Fútbol México, Estados Unidos y Canadá 2026 luego de empatar 0-0 con Ecuador por el partido correspondiente a la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y, ahora, hay feriado nacional en ese país.

“Para conmemorar la histórica clasificación de la Selección Paraguaya ('La Albirroja') a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, dice el decreto firmado por el presidente Santiago Peña.

Gustavo Alfaro logró la clasificación de Paraguay al Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Ecuador y, ahora, hay feriado nacional en ese país.

Los fundamentos del proyecto impulsado por el presidente Santiago Peña

La inédita medida ya había sido adelantada por el mandatario paraguayo en la previa al partido trascendental de este jueves.

“Hay una posibilidad de que este viernes inauguremos la ley, Dios quiera, con un buen resultado de nuestra querida Albirroja, pero, obviamente, va a depender de eso”, había adelantado el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno.

El funcionario había anticipado que el asueto iba a ser tanto para el sector público como para el privado, y resaltó que los servicios públicos imprescindibles, como el caso de salud, quedarán exceptuados.

Gustavo Alfaro logró la clasificación de Paraguay al Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Ecuador y, ahora, hay feriado nacional en ese país.

Paraguay logró el punto que necesitaba ante Ecuador

Paraguay y Ecuador empataron 0 a 0, en Asunción, y ambos se clasificaron para el Mundial 2026, en un encuentro disputado en la noche de este último jueves 04/09 en el estadio Defensores del Chaco, en el marco de la decimoséptima fecha de las Eliminatorias.

De esta manera, el equipo paraguayo -dirigido por el argentino Gustavo Alfaro- logró el punto que necesitaba y se aseguró el boleto al Mundial, luego de 16 años, ya que su última participación había sido en Sudáfrica 2010.

Por su parte, Ecuador, al mando de otro argentino -Sebastián Beccacece- volverá a jugar la cita mundialista ya que también había estado en Qatar 2022.

A tal punto llegó la euforia de los paraguayos que el presidente Santiago Peña decretó feriado nacional para este viernes, a través de un mensaje en su cuenta de la red social X: “Para que todos celebremos juntos. Pasaron 16 años desde nuestra última clasificación. ¡¡Vamos albirroja¡¡”.

El encuentro fue trabado, y con pocas emociones, sin que ninguno de los dos equipos arriesgara en demasía, habida cuenta que el equipo ecuatoriano ya estaba clasificado y Paraguay solo necesitaba un punto para asegurarse su clasificación.

Embed - PARAGUAY vs. ECUADOR [0-0] | RESUMEN | ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS | FECHA 17

