Gustavo Alfaro se recibió de “héroe” en Paraguay tras lograr la clasificación a la Copa Mundial de Fútbol México, Estados Unidos y Canadá 2026 luego de empatar 0-0 con Ecuador por el partido correspondiente a la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y, ahora, hay feriado nacional en ese país.
ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS
Gustavo Alfaro clasificó a Paraguay al Mundial y ahora hay feriado nacional
Gustavo Alfaro logró la clasificación de Paraguay al Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Ecuador y, ahora, hay feriado nacional en ese país.
“Para conmemorar la histórica clasificación de la Selección Paraguaya ('La Albirroja') a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, dice el decreto firmado por el presidente Santiago Peña.
Los fundamentos del proyecto impulsado por el presidente Santiago Peña
La inédita medida ya había sido adelantada por el mandatario paraguayo en la previa al partido trascendental de este jueves.
“Hay una posibilidad de que este viernes inauguremos la ley, Dios quiera, con un buen resultado de nuestra querida Albirroja, pero, obviamente, va a depender de eso”, había adelantado el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno.
El funcionario había anticipado que el asueto iba a ser tanto para el sector público como para el privado, y resaltó que los servicios públicos imprescindibles, como el caso de salud, quedarán exceptuados.
Paraguay logró el punto que necesitaba ante Ecuador
Paraguay y Ecuador empataron 0 a 0, en Asunción, y ambos se clasificaron para el Mundial 2026, en un encuentro disputado en la noche de este último jueves 04/09 en el estadio Defensores del Chaco, en el marco de la decimoséptima fecha de las Eliminatorias.
De esta manera, el equipo paraguayo -dirigido por el argentino Gustavo Alfaro- logró el punto que necesitaba y se aseguró el boleto al Mundial, luego de 16 años, ya que su última participación había sido en Sudáfrica 2010.
Por su parte, Ecuador, al mando de otro argentino -Sebastián Beccacece- volverá a jugar la cita mundialista ya que también había estado en Qatar 2022.
A tal punto llegó la euforia de los paraguayos que el presidente Santiago Peña decretó feriado nacional para este viernes, a través de un mensaje en su cuenta de la red social X: “Para que todos celebremos juntos. Pasaron 16 años desde nuestra última clasificación. ¡¡Vamos albirroja¡¡”.
El encuentro fue trabado, y con pocas emociones, sin que ninguno de los dos equipos arriesgara en demasía, habida cuenta que el equipo ecuatoriano ya estaba clasificado y Paraguay solo necesitaba un punto para asegurarse su clasificación.
Más notas de Golazo24
Independiente afuera: la U de Chile los calificó de "delincuentes" y Verón al rescate
Con el escudo manchado con sangre, el crudo mensaje de Independiente contra Conmebol
Gustavo López está a nada de salir del closet y decir de qué equipo es
Repudio en redes por lo que pasó con Sofi Martínez, Gastón Edul y Lionel Messi
River: Increíble lo que Kranevitter dijo de Gallardo
Selección Argentina 3 - Venezuela 0: doblete de Leo Messi en su última función