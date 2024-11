Gustavo Alfaro reveló el error fatal que muchos cometen al querer marcar a Messi

"Messi tiene el valor agregado que no sólo le dan sus capacidades sino que es un estratega. Y al estratega no podés neutralizarlo con una marca individual. Es como pasaba con Maradona. ¿Te acordás de (Luis) Reyna? Diego salió como para ir al baño en un partido con Perú y él se quedó parado al lado del banco porque Maradona estaba tomando agua. Son raros estos casos", comenzó diciendo Gustavo Alfaro.

¿Marca personal al Diez? Gustavo Alfaro no coincide

"Ponele que le mando un marca personal, ¿y Messi qué va a hacer? Se va a tomar tres minutos y va a mirar el panorama y se va a ubicar allá. Le va a decir a De Paul, a Mac Allister, a Lo Celso o a los que puedan estar en el medio y les va a decir: ´Voy a juntar a dos, voy a dejar el espacio, resuelvan y luego aparezco ahí por sorpresa, me la dan y ahí no me pueden controlar´", señaló el Profe.

La Selección Argentina recibe a Bolivia en el Monumental

"Entonces, si querés controlarlo de esta manera, tiene estrategia. Al mismo tiempo no podés dejarlo jugar porque si lo dejás solo, firmás las sentencia de defunción. En algún momento te va a facturar, por eso hablo de sociedades", agregó.

Para cerrar, el DT de Paraguay sostuvo: "Dicen: ´Messi camina´. No, Messi observa. Él va observando y mientras recorre el campo, va mirando. Si vos corrés, no mirás. El va mirando dónde está el charco de agua, ahí se instala. Ahí están las complejidades. Ponele que hacemos una marcación perfecta, pero de pronto aparece Lautaro o Julián Álvarez u Otamendi con un cabezazo en el segundo palo. Los dilemas que plantea Argentina son difíciles".

