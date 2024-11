Scaloni se animó con Riestra pero reculó con los 30 equipos de Chiqui Tapia

Spreen Ogro Fabbiani Riestra.jpg Spreen, en un entrenamiento con Riestra Foto: Olé.

Al mismo tiempo, Scaloni quedó algo enredado cuando tuvo que hablar sobre otro tema, uno tanto o más escabroso que el del youtuber Spreen. Al DT le preguntaron sobre el torneo de 30 equipos que Chiqui Tapia planea ejecutar para el 2025. Una decisión (otra más) de un presidente de AFA tan polémico como impune.

Qué opina Lionel Scaloni sobre el torneo de 30 equipos que Chiqui Tapia quiere implementar

Ahí, en ese tema algo más escabroso y que ya involucra de manera directa a Tapia, Scaloni prefirió no hablar. Tiene cierto sentido. No hay razón para recriminarle que no lo haya hecho, tampoco. El entrenador ocupa un lugar tan importante como sensible y debe moverse con cintura.

Chiqui Tapia se lo ganó: el Monumental entero explotó contra él en River-Barracas

"No sé si soy el indicado para decir si los 30 equipos le hacen bien o mal al fútbol argentino. Me estaría metiendo en un terreno que no es el mío", dijo.

"A la Selección Argentina no le afecta ni para bien ni para mal la cantidad de equipos que haya. Más allá de que la mayoría de los jugadores son de afuera, que no haya convocado a jugadores del fútbol local es una decisión mía", agregó.

