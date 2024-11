Rodrigo De Paul y Paredes, indignados con Riestra y Spreen: "No es el mensaje"

De Paul desafió los silbidos del Atlético con una reacción llena de profesionalismo Rodrigo De Paul, contundente

Rodrigo De Paul también dijo: "No estoy de acuerdo con lo que sucedió. Nosotros, como Selección Argentina, en este momento el mensaje que demos va a ser muy importante porque estamos muy cerca de la gente y porque la gente se identifica mucho con nosotros. Todos los que estamos de este lado, para vestir la camiseta de la Selección nos costó una barbaridad, nadie nos regaló nada, y es el único camino que yo conozco".

Leo Paredes coincidió con Rodrigo De Paul: "Molesta"

"El pensamiento mío y de compañeros con los que hablé es que no es el ejemplo, el mensaje que queremos dar para los más jóvenes. Lo hablo por lo que me tocó vivir, por los compañeros que vi que han llegado y triunfado en el fútbol, y los que no han llegado han hecho muchísimo sacrificio para poder jugar un partido en Primera División. Que pasen este tipo de cosas, la verdad que molesta porque no esta bueno dar este tipo de mensajes", argumentó el volante de la Roma.

PAREDESDESATOELFESTEJODELOSHINCHAS2TIEMPOSDE15FOTO2.jpg Leo Paredes coincidió con su compañero

"Para nosotros el ejemplo es el sacrificio, el respeto. Obviamente no tengo nada contra el chico, pero lo que pasó no nos gusta", agregó.

