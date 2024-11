Caso Spreen salpicó al conflicto Macri vs Juan Román Riquelme

El japonés es Naohiro Takahara, quien llegó a Boca el 2001 (gestión Macri), jugó 7 partidos y marcó un gol. El 9 de Qatar por otro lado (Almoez Ali) es un jugador que Macri le recomendó traer a Riquelme (y que juegue un partido de Copa Argentina) para sostener el auspicio de Qatar Airways

El debate continuó durante largas horas y de ambos lados aprovecharon para pegarse palos mutuamente. Ya sea para hablar de los "negocios" de Macri y quienes están a favor del ex Presidente, contestando, defendiendo y pegándole a la actual gestión Riquelme.

image.png

Spreen, gran repercusión e investigado

Brian Romero (rival con Vélez), Juan Sebastián Verón (Presidente de Estudiantes, rivalizado con Chiqui Tapia) fueron los primeros en expresarse.

Luego, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes también hablaron de que "no es el camino" y hasta el mismo Tapia declaró: “Cuando hay cosas que realmente no te gustan hay que corregirlas. Tengo entendido que el Tribunal de Ética y Disciplina están trabajando sobre este hecho. Riestra pidió disculpas, son cosas que hay que corregirlas porque no pueden pasar."

Por un lado, el Tribunal de Disciplina de AFA comenzó a investigar la situación (tal como dijo Tapia). Además tanto el streamer como Ogro Fabbiani, fueron imputados por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, a cargo de Juan Rosas, que comenzó una causa para investigar si esta situación está vinculada a la “captación de apostadores en plataformas ilegales”.

image.png

Habrá que ver como continúa pero lo cierto es que este caso trajo mucha polémica y salpicó hacia muchos lugares inesperados.

Más contenido en Golazo24

Rodrigo De Paul y Paredes, indignados con Riestra y Spreen: "No es el mensaje"

Selección Argentina: qué resultados pueden arrebatarle la punta de Eliminatorias

Sorpresa: Boca tiene un jugador en el top 5 de goleadores de la Liga Profesional

Cristiano Ronaldo no sabe si jugará el Mundial 2026