El día que Maradona rechazó una invitación de Putin: "9 y media no me levanto"

Se supo porque, tiempo después, se hizo viral un audio de Whatsapp en el que Maradona le explicaba a su interlocutor porqué le diría que no a Putin. "Me tengo que levantar 9 y media... y yo 9 y media no me levanto. No me levanto, ¿viste? No me levanto",decía el astro en aquel mensaje de voz.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/infobae/status/1498338046781141001&partner=&hide_thread=false Audio exclusivo: el día que Maradona rechazó una cita con Putin y lo llamó “reputín del orto” https://t.co/XBos2iaPAR pic.twitter.com/1IO0fKyUyX — infobae (@infobae) February 28, 2022

"Lo de Putin está todo muy bien, todo muy lindo, yo lo quiero conocer, quiero hablar con él -explicaba-. Me hice dos o tres ensayos ya de: ‘Hola, Putin’, ‘¿qué hacés, Putin?’, ‘sos re putín’..., ‘re putín del orto’", bromeaba el ex futbolista.

Luego continuó: "Me duele en el alma porque van a estar todos. ¿Y por quién va a preguntar la fiera (Putin)? Por mí. No va a preguntar por (Carles) Puyol. No me jodas. Pero es una cita muy temprana la que hizo. Él tendría que haber hecho un cóctel a la tarde, después de sus actividades. Por supuesto que iba a ir de traje. Así, no... no, así no. Le agradezco. Le agradezco a Putin... pero mañana yo no voy. Está decidido”.

Finalmente el encuentro terminó ocurriendo porque el Jefe de Estado cedió a los requerimientos de Maradona.

Más contenido en Golazo24

Emotivo homenaje a Maradona en su cumpleaños: un Bosque, un artista y un jugador

Boca vende: el periodismo ¿se olvida? de la mala racha de River

Copa Libertadores: El dolor de una final brasilera en tierras argentinas

Javier Milei defenestró a Juan Román Riquelme y Fernando Gago