Quentin Tarantino defendió Joker 2 y desató su Maradona interior al destruir Hollywood

Joker 2: La reivindicación de una obra maestra incomprendida

'Joker: Folie à Deux' se posiciona como la película más controversial del momento: con Joaquin Phoenix y Lady Gaga cuestionados. Con un presupuesto millonario y expectativas por las nubes, el director Todd Phillips volvió a romper los esquemas, entregando una obra que desafía toda convención. Esto no es Marvel ni el DC regular, es una distinción… y una fina.

La cinta se aleja completamente de lo que esperan los fans del cómic. No es el típico musical que todos creían, sino un thriller psicológico que te sumerge en la mente retorcida de Arthur Fleck. Las secuencias oníricas y los momentos musicales se entrelazan en una narrativa que explora los rincones más oscuros de la enfermedad mental.

Embed - Guasón 2: Folie À Deux | Tráiler Oficial | En Español Latino.

Phillips logró lo imposible: usar el éxito de la primera entrega como trampolín para crear algo totalmente diferente. La mayor parte de la acción transcurre en Arkham Asylum, convirtiendo la película en un drama judicial que cuestiona la realidad misma.

Tiene fallas, claro. Pero ni de cerca a la masacre que le están dando en redes. Es una película que lee al cine, no al cómic. Es la antítesis de la primera. Me gustó más, sí. Quizás porque la lectura de New York, New York no es tan explícita como lo fue con Taxi Driver y The King of Comedy en el 2019.

