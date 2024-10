River no pudo con sus propios problemas y adiós: Atlético Mineiro a la final

El marco de un Monumental repleto y un recibimiento que seguramente quedará para el recuerdo de los riverplatenses, no alcanzó a empujar demasiado como para que River pudiera enfrentar no solo al duro equipo de Gabriel Milito, sino también a sus propias dificultades. En otras palabras, la pasión inclaudicable de un hincha creyente no pudo tapar el sol con la mano: el River de Marcelo Gallardo no juega bien.