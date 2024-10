Empezó "virtual paro general": sin trenes, aviones, subtes, taxis, recolección de basura, clases, ni bancos

image.png Paro de transporte casi total: sin subtes, trenes, barcos, camiones, ni aviones

Habrá lucha con el gobierno de Javier Milei por el control de las calles

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular junto a organizaciones piqueteras y agrupaciones de izquierda tienen previsto realizar unos 500 cortes de rutas, calles y accesos de todo el país, con asambleas y ollas populares.

Desde el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich advirtieron que no van a permitir esas posibles interrupciones. Especialmente, se intentará garantizar la normal circulación de las líneas de colectivos y pidieron a los trabajadores que informen al número 134 si existiera coacción para que no ocupen sus puestos.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) no acompaña al resto de los gremios de transporte y hará su propia protesta el día jueves 31 de Octubre por 24 horas si no alcanza un acuerdo por mejoras salariales en una nueva reunión paritaria. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) no acompaña al resto de los gremios de transporte y hará su propia protesta el día jueves 31 de Octubre por 24 horas si no alcanza un acuerdo por mejoras salariales en una nueva reunión paritaria.