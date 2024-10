Joker 2: La reivindicación de una obra maestra incomprendida

image.png Francis Ford Coppola la bancó, por cierto.

Tiene fallas, claro. Pero ni de cerca a la masacre que le están dando en redes. Es una película que lee al cine, no al cómic. Es la antítesis de la primera. Me gustó más, sí. Quizás porque la lectura de New York, New York no es tan explícita como lo fue con Taxi Driver y The King of Comedy en el 2019.

El debate que nadie pidió (pero todos necesitamos)

La química entre Joaquin Phoenix y Lady Gaga es innegable, creando un "folie à deux" (delirio compartido) que te hace cuestionar cada escena. ¿Es real o solo existe en la mente perturbada de Arthur? La línea entre cordura y locura nunca fue tan difusa.

image.png Una vez que se hace algo diferente o no se le da al público lo que quiere, todo el mundo sale a quejarse y destruir uno de los films más originales en lo que va del 2024. La gente prefiere Deadpool 3.

Esta no es una secuela convencional, sino una declaración artística audaz. Phillips se arriesgó con los 200 millones de presupuesto para crear algo único, alejándose del debate sociológico de la primera parte para explorar nuevos territorios.

El tiempo dirá si 'Joker 2' es realmente la obra maestra incomprendida que muchos ya empiezan a vislumbrar. Por ahora, solo podemos asegurar que es una película que merece ser vista con la mente abierta, entendiendo que su verdadero valor puede estar en desafiar nuestras expectativas.

------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

8 lugares al aire libre para comer rico y barato este finde

El pueblo con una laguna para pasar un día al aire libre

Nuevo decreto de Javier Milei buscaría afectar a clubes de AFA

Aeropuerto: La nueva sala vip gratis con varias tarjetas de crédito

El paraíso de las aceitunas desconocido en Buenos Aires