Libertarios buscan prohibir el cambio de género: En qué casos ya no se podrá pedir

Y agregó: “Tenemos más de 700 hábeas corpus rechazados porque se tomó conciencia de que en los pabellones de alto riesgo no podemos hacer que pase cualquier cosa”.

Piden modificar la Ley de Identidad de Género

En ese contexto, el diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Mendoza, Álvaro Martínez, quien presentó en las últimas horas un proyecto de ley con el fin de evitar que las personas condenadas con sentencia firme puedan cambiar de género hasta completar la pena impuesta por la Justicia.

Además, tampoco podrán solicitar un cambio de género las personas menores de 18 años.

Para tal fin el legislador libertario propone modificar el artículo 4 de la Ley 26.743 de Identidad de Género.

“Debemos darnos un debate serio sobre la Ley de Identidad de Género, su modificación o derogación”, dijo el diputado de LLA para argumentar su iniciativa.

Asimismo, aseguró que este proyecto de ley tiene como finalidad la prevención de fraudes, siendo utilizado el cambio de sexo en el documento por personas imputadas para evadir la justicia o crear confusión en las investigaciones y en la aplicación y modo de ejecución de la pena. "También se busca brindar seguridad y orden público para que las fuerzas de seguridad puedan realizar su trabajo con mayor eficacia", agregó el legislador nacional.

Así las cosas, el proyecto establece que las personas que quieran modificar su género ante el Registro Nacional de las Personas no podrán tener una condena con sentencia firme hasta tanto cumpla la totalidad de la pena impuesta por la Justicia. “En el caso de las personas imputadas en un proceso penal, la rectificación registral quedará supeditada al momento del dictado de la sentencia. En el caso de la condena firme hasta que no cumple la totalidad de la pena impuesta no podrá acceder a su inscripción registral con el nuevo sexo”, precisó el diputado.

Álvaro Martínez entiende que el Estado, para el cumplimiento de sus fines, garantizar el orden público y para la seguridad y la paz social debe "poner límites".

“Todos los ciudadanos pueden gozar en libertad el reconocimiento de sus derechos sin entorpecer los del otro. Ahora, cuando las acciones o palabras de otros afectan al resto, inmediatamente se deben establecer límites aunque en ocasiones estos derechos suelen ser difusos. Es necesario entender la premisa que se deben utilizar los derechos sin vulnerar el de los demás”, fundamentó el diputado libertario.

El proyecto completo a continuación