TN difundió nuevos chats de Fabiola Yáñez con Alberto Fernández: hablan de violencia de género

Se refiere al abogado que ambos compartían.

Además, Alberto responsabilizó de la difusión pública de los chats a Javier Milei: "Cada vez que tiene un problema se lanza sobre mí", afirmó.

Luego, Fernández le envió el recorte de una nota de la periodista Silvia Mercado que ponía en duda su paternidad sobre Francisco.

"Explicame esto", le reclamó.

La respuesta de la madre del niño fue tajante:

"Dejate de joder".

TN mostró el arrepentimiento de Fabiola Yáñez por haberle mentido al juez

"Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteás como una pelea pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo. Así no se juega, Alberto. Vos me pedías de todo y siempre me juzgás y me traicionás. También sé lo que andás diciendo de mí por atrás".

Fabiola dijo a principios de Octubre que "tenía miedo" a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Por ùltimo, le hizo llegar una carta manuscrita a la fiscalía en la que pidió a González que le “otorgue garantías de seguridad expresas respecto a que solamente se accederá y revisará el intercambio de chats" que mantuvo con Alberto Fernández.