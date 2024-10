Copa Libertadores: El dolor de una final brasilera en tierras argentinas

image.png Palmeiras fue bicampeón ganando las ediciones 2020 y 2021.

De las últimas 5 ediciones solo Boca se coló en la final, los otros 9 fueron brasileros, Fluminense, Flamengo y Palmeiras en 2 oportunidades cada uno, Athletico Paranaense Santos, Botafogo y Atlético Mineiro, dejando en evidencia que hubo 4 finales entre equipos brasileros. Todo esto contando la de 2024.

Por último, reflejar que de las últimas 8 ediciones, solo 3 equipos no brasileros llegaron a la final de los posibles 16 finalistas. Ellos fueron el Lanús, Boca y River en dos oportunidades cada uno. Estos últimos fueron los que protagonizaron la única final entre equipos no brasileros de las últimas 8 ediciones. Un dato algo obvio, de los últimos 8 campeones solo hubo uno que no fue de Brasil, River en 2018, cuando derrotó a Boca.

image.png

Para cerrar un dato que estremece, la última vez que un equipo brasilero perdió una final con un equipo de otro país fue en 2009, en aquella edición Estudiantes de La Plata derrotó a Cruzeiro de Belo Horizonte.

Más notas en Golazo24

Javier Milei defenestró a Juan Román Riquelme y Fernando Gago

Junior Alonso, ex Boca, se burló de River: "Más fuegos artificiales"

River sin Libertadores y detenidos por estafas, robos, agresiones y un prófugo

Lanús vs Cruzeiro: Hora, TV, formaciones y toda la previa