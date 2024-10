Copa Libertadores: Las razones por las que River lo puede dar vuelta

En cuartos de final pasó algo parecido, con la serie empatada recién pudo pasar al frente a dos minutos del final del partido de vuelta, eliminando a Fluminense.

Por estas razones decimos que lo del equipo brasilero fue excepcional en el partido con River.

Gallardo sabe y tiene con que

Si bien al “Muñeco” no solo se lo cuestiona por haber errado en lo táctico y en los nombres en la ida de la semifinal, sino que también por no haber encontrado el equipo, razón por la cual muchos creen que no podrá revertirlo, es cierto que ya pasó por estas situaciones y tiene material para revertirlo, solo tiene que dar en el clavo.

Un ejemplo de eso es la serie de 2020 también por semifinales de Copa Libertadores en la cual había perdido 3-0 en el Monumental con Palmeiras y en Brasil ganó 2 a 0, sufriendo la anulación de 2 goles de forma muy sospechosa.

monumental.jpeg Uno de los factores que pesará para que River lo revierta, el Monumental lleno.

El factor emocional

El factor emocional es el que más fuerza le dará a Gallardo, un entrenador motivador por naturaleza y si alguien les puede hacer creer a los jugadores que pueden dar vuelta la situación es el. Si lo trabaja en la semana fuertemente lo puede ayudar. Los puntos a favor para alimentar la parte emocional del equipo son, el Monumental lleno, que si pasan serán locales en la final, y la gente, sobre todo la gente, que a pesar de la crisis hace el esfuerzo y va a la cancha. Esos puntos son los más importantes para que Gallardo les cambie la cabeza a los jugadores y estos salgan a comerse crudo al rival. Obvio que hay una parte deportiva también.

El factor deportivo

Este es en el que no puede fallar otra vez el entrenador Millonario. Sobre todo, por los nombres, debe plantear un partido ultraofensivo, con jugadores con experiencia, pero fuertes y con jóvenes inconscientes que la guapeen.

Por ejemplo, en el primer grupo no pueden faltar los Kraneviter, Casco, Acuña y Bareiro, futbolistas de distintas posiciones, pero con un factor común, son fuertes y se pelean con todo el mundo (en el buen sentido y hablando de la pelota), no puede volver a cometer el error de poner a jugadores como Colidio, que no tienen temperamento y sirven para hacer un Hat Trick en cancha de Instituto por la liga local y no mucho más.

DIABLITO ECHEVERRI 1.webp Echeverri, el joven jugador ya vendido al Manchester City que no puede faltar en el 11 inicial de River.

En el segundo grupo deben estar los pibes “irrespetuosos”, esos que no tienen miedo de tirarle un caño hasta la figura más grande del rival, y acá aparecen los Echeverri y Mastantuono, de 18 y 17 años respectivamente, pero que no se achican.

Ahora para esto deberá cambiar su cabeza Marcelo Gallardo, entender que Echeverri no puede ir al banco porque su política es no incluir a jugadores que se irán del club y que tienen contratos con otras entidades, o que estos partidos solo se ganan con gente de experiencia y por eso no incluye a Mastantuono. Ambos demostraron en la etapa de Demichelis que tienen condiciones para afrontar estos partidos.

River la pasó mal, cayó por 3 a 0, un resultado casi lapidario, todo eso es cierto, pero también es cierto que hay de donde agarrarse para lograr la épica, y si los jugadores piensan que Mineiro no es un “Cuco” como lo pintan, que se puede dar vuelta, y que la final es en el Monumental, todo puede pasar. Será cuestión de creer.

