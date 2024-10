Deyverson, Boca y el llamado de Riquelme

Los elogios de Deyverson a Riquelme

Tampoco faltaron elogios para Román: “Uhhh, imaginate. El llamado de míster Riquelme, el mejor junto con Maradona y Messi. Imaginate a Riquelme hablando conmigo, me pondría los pelos de punta. Sueño que me llame. Si me invita unos mates voy sin problema. Es más, si me regala un mate lo dejo en el museo de mi casa y no lo toco más”.