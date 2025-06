Marcos Acuña sacado contra Dumfries: La pica se remonta a Argentina - Holanda

Por su parte, Marcelo Gallardo intentó bajar la espuma. "Entiendo la expulsión de los futbolistas pero no es la imagen que queremos dar. Fue una gresca entre dos jugadores pero por suerte no pasó a mayores. No es nuestro estilo terminar de esta manera", aseguró el DT del conjunto millonario.

La pica entre Marcos Acuña y Denzel Dumfries que se remonta al Mundial de Qatar

Cabe recordar que el enfrentamiento entre ambos se remota a la pelea que mantuvieron en el Estadio Lusail cuando la Selección Argentina jugó contra Países Bajos en los Cuartos de Final del Mundial Qatar 2022. Donde también tuvieron que separar a ambos jugadores, en la tanda de penales que finalizó con el pase a Semifinales de La Scaloneta.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/notlauti_/status/1938070329378685249&partner=&hide_thread=false Aca no se acuerda nadie porque estaban todos festejando pero lo de Acuña y Dumfries viene de aca. pic.twitter.com/BZzQl7EAIl — lautaro (@notlauti_) June 26, 2025

