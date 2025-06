Maximiliano Pullaro se planta frente al gobierno: Quiere toda la plata

Pullaro y la deuda

El mes pasado, el gobernador cordobés Martín Llaryora anunció que la Nación reconoció formalmente la deuda y presentó una propuesta de pago. Córdoba levanta la demanda de fondos y le van saldando el flujo mensual.

“Un acuerdo de similares características no lo puedo aceptar. Tenemos un flujo que deberían depositar $10 mil millones por mes. No puedo ceder la deuda de fondo que tiene con nosotros Nación. Con lo cual nuestra expectativa es que la Corte arbitre los medios para decirles como pagarnos el fondo y el flujo”, afirmó Pullaro en declaraciones para "El primero de la Mañana" que emite LT8.

El gobernador y el fiscal de Estado, Domingo Rondina, fueron las voces de la provincia en la audiencia.

En 2024, los gobernadores de la Región Centro −Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos− reclamaron por la deuda de ANSES con las tres provincias.

Los gobernadores firmaron un documento en el que exigían a la Casa Rosada soluciones de financiamiento a los déficit de los sistemas previsionales.

Martín Llaryora 9P.jpg Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, tomó un camino distinto para negociar con el gobierno

A todo esto, Pullaro adelantó que no está dispuesto a resignar el reclamo, como lo hizo su par cordobés Llaryora, quien aceptó la propuesta de pago de la administración de Milei, a cambio de levantar la demanda.

La devolución de los fondos será a través partidas mensuales, mientras se resuelve la cuestión de fondo, es de $60.000 millones a pagar en 12 meses, con aportes mensuales de $ 5000 millones.

Acuerdo sin caer de rodillas

“Un acuerdo de similares características (por Córdoba) no lo puedo aceptar. Deberían depositar $10.000 millones por mes. No puedo ceder la deuda de fondo que tiene con nosotros la Nación. Con lo cual, nuestra expectativa es que la Corte Suprema de la Nación arbitre los medios para decirles cómo pagarnos el fondo y el flujo”, afirmó Pullaro.

El gobernador santafesino insistió

Se van a defender los recursos que corresponden a Santa Fe, y si no volvemos con esos recursos, no nos vamos a arrodillar. Seguiremos reclamando hasta que la Corte Suprema nos diga cuánto nos deben y cuánto nos van a pagar. Es el momento de esgrimir los argumentos para que Nación comience a pagar el fondo de la deuda que tiene con la provincia, pero también su flujo, ya que sobre el final del gobierno de Omar Perotti se realizó la demanda por aquella deuda y nosotros la hemos continuado, y lleva intereses. Se van a defender los recursos que corresponden a Santa Fe, y si no volvemos con esos recursos, no nos vamos a arrodillar. Seguiremos reclamando hasta que la Corte Suprema nos diga cuánto nos deben y cuánto nos van a pagar. Es el momento de esgrimir los argumentos para que Nación comience a pagar el fondo de la deuda que tiene con la provincia, pero también su flujo, ya que sobre el final del gobierno de Omar Perotti se realizó la demanda por aquella deuda y nosotros la hemos continuado, y lleva intereses.

“La Corte Suprema hará los cálculos de interés que nos adeuda, pero también tenemos que discutir el déficit de la Caja de Jubilaciones. En nuestros cálculos, ese flujo es de 15.000 millones de pesos por mes, y por lo menos pretendemos que nos paguen ese flujo y seguir discutiendo el fondo”, acotó.

