Denis Villeneuve: De Dune a dirigir la próxima película de James Bond

Esta nueva película de Bond será la primera bajo el control creativo total de Amazon MGM Studios, después de que la gigante tecnológica adquiriera MGM por 8.45 mil millones de dólares en 2022. El acuerdo representa un cambio sísmico para la franquicia, que durante décadas estuvo bajo la tutela de la familia Broccoli.

Mike Hopkins, jefe de Prime Video y Amazon MGM Studios, expresó su entusiasmo: "Nos sentimos honrados de que Denis aceptara dirigir el próximo capítulo de James Bond. Es un maestro cinematográfico cuya filmografía habla por sí sola".

El filme será la vigésimo sexta entrega oficial de la saga y la continuación de No Time to Die (2021), dirigida por Cary Joji Fukunaga. Villeneuve se convierte así en el segundo director no británico en tomar las riendas de Bond, siguiendo los pasos de Fukunaga.

Aunque las fechas de producción aún permanecen en el misterio, el estudio busca activamente un guionista que colabore con Villeneuve para crear la nueva encarnación del agente secreto. Los fanáticos ya especulan sobre qué actor interpretará al nuevo Bond, sumando expectativa a un proyecto que promete redefinir los códigos del cine de espías.

