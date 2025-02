Cambio de época para James Bond: Amazon toma el control y dos ex 007 no coinciden

El otro James Bond, Timothy Dalton, no está del todo feliz

Timothy Dalton, otro ex Bond, tampoco se quedó indiferente ante la noticia. En una entrevista reciente, expresó su sorpresa y tristeza por la salida de Broccoli y Wilson. "Me quedé muy, muy sorprendido y conmocionado. Barbara es una mujer fabulosa, al igual que su padre, Cubby Broccoli, que siempre se encargó de que nada sucediera sin su aprobación y es triste que ya no esté con nosotros. Él estaba muy bien a cargo del programa pero ya no es así", comentó Dalton.