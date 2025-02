Donald Trump no quiere, pero Japón insiste para quedarse siderúrgica clave de USA

US Steel P.jpg US Steel, insignia del acero estadounidense.

Japón insiste, Trump se niega

Tanto Donald Trump como Joe Biden rechazaron el ingreso de capitales japoneses a US Steel durante sus respectivas campañas presidenciales. En ambos casos, el principal alegato fue la seguridad nacional y su integridad.

Ese argumento llamó la atención ya que Japón es considerado un aliado de primer nivel para los Estados Unidos. Es decir, una condición que debería facilitar la posible fusión entre ambas empresas metalúrgicas.

Curiosamente, el caso de Nippon Steel generó el efecto contrario. Todo ello a pesar de que US Steel no tendría vigentes contratos sensibles con el Departamento de Defensa, otro de los motivos usuales de veto para las inversiones extranjeras en Estados Unidos.

No obstante, esto no mermó el interés de los japoneses, que remarcaron sus intenciones de hacerse con el control de la siderúrgica en Estados Unidos. Las declaraciones de Tadashi Imai llegaron luego de que el propio Trump le bajara el tono a la oferta diciendo que Nippon Steel no quería comprar sino “invertir”.

Incluso el Gobierno de Japón estaría dispuesto a intervenir para mejorar la viabilidad de la compra. En ese sentido, el ministro de Comercio japonés, Yoji Muto, tiene programada una visita diplomática para marzo próximo en Estados Unidos, con el negocio en el centro de la agenda.

Nippon Steel P.jpg Nippon Steel, la empresa más importante del acero en Japón.

Qué es US Steel y Nippon Steel

US Steel es una de las gigantes tradicionales de la industria pesada en Estados Unidos. Fundada en 1901 por J.P Morgan y Elbert H. Gary, la compañía fue trascendental a mediados del siglo XX y durante la Segunda Guerra Mundial, donde llegó a emplear más de 300.000 personas gracias a los contratos derivados del conflicto bélico.

Lejos de ese gran protagonismo, US Steel fue perdiendo peso con el paso de los años. Actualmente, engloba a un conglomerado de empresas productivas, sobre todo referidas al sector energético y metalúrgico.

Por su parte, Nippon Steel es uno de los mayores productores de acero en todo el mundo. Fundada en 1950 mediante la fusión de Yamata Iron & Stell y Fuji Iron & Steel, la compañía mutó en numerosas oportunidades hasta transformarse en uno de los más pesados jugadores del mundo en materia siderúrgica.

