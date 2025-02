Derrota de Javier Milei: Pablo Biró regresa al directorio de Aerolíneas Argentinas

No es la Aerolíneas Argentinas de los excesos que él conoció. Es una compañía con posibilidades, quizás bastante parecida a la imaginó alguna vez Pablo Ceriani pero los sindicatos no aceptaron y las autoridades políticas (desde CFK a Alberto Fernández) no acompañaron. Veremos cómo va todo pero lo concreto es que Pablo Biró regresa al directorio de la compañía, del que había sido desplazado en octubre 2024 por la Asamblea de Accionistas que controla la Administración Javier Milei, que lo acusó de “recurrente conducta desleal”.