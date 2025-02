Vuelve Horacio Rodríguez Larreta a CABA: Candidato del Partido Federal

"Los grandes logros de nuestra gestión se están diluyendo: la ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos. Los presos por delitos federales se escapan de las comisarías, generando inseguridad. Me lo dicen todos", añadió.

image.png "Vuelvo" el mensaje de Horacio Rodríguez Larreta en las redes sociales

El legado en CABA de Horacio Rodríguez Larreta

Sus 8 años de gestión dejaron como saldo algunas obras concretadas que la ciudad había esperado por medio siglo.

-Inició e inauguró el Paseo del Bajo, un corredor vial impactante, construido en trinchera, de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illía y Buenos Aires-La Plata. Gracias a la obra desaparecieron en el “bajo” los camiones y colectivos de larga distancia. Acortó el trayecto para los choferes de grandes unidades de 50 minutos a 10 minutos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1147282117426126848&partner=&hide_thread=false Me pasa este video mi hermano yendo para la costa por el paseo del bajo por primera vez. "La verdad es impactante, tenias razon, es impresionante. A los 10 min de salir estoy en la autopista BsAs- La Plata" #PaseoDelBajo @Apuntes_ pic.twitter.com/19FticPZcM — Master Of Puppets (@martinraiz1) July 5, 2019

-Una de sus logros fue la creación en altura del Viaducto Mitre que elevó el ramal de la línea Mitre varios metros descongestionando casi por completo el barrio de Belgrano ya que se sacaron barreras y pasos a nivel.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1100202446985543681&partner=&hide_thread=false Hace 100 años que no se construía un nuevo viaducto en la Ciudad de BsAs. El viaducto Mitre que ya avanzó un 81%, elevará las vías del tren a lo largo de 3.9 km, mejorando la seguridad vial al evitar los cruces a nivel y abrirá nuevas calles para que el tránsito fluya mejor #Miau pic.twitter.com/6A7HvM0WoP — Andy W. (@4ndyWS) February 26, 2019

-Logró culminar las tareas e inaugurar tres estaciones de la extensión de la línea E de subterráneos: Correo Central, Catalinas y Retiro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1135551963230326789&partner=&hide_thread=false QUEDARON INAUGURADAS TRES NUEVAS ESTACIONES DEL SUBTE E, QUE AHORA LLEGARÁ A RETIRO



Las nuevas estaciones son:



Correo Central

Catalinas

Retiro



Esto Significa:



3.714 Millones de Inversión

63.000 Nuevos Pasajeros

20 km de Vías Renovadas#SigamosCambiandoJuntos pic.twitter.com/6OKKBRlOUs — Mariano Ruiz (@marianoruizmdq) June 3, 2019

-Elevó también el ramal San Martín hasta Villa del Parque y el Belgrano Sur en Pompeya. Dos obras esperadas por casi un siglo..

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1123926197434507266&partner=&hide_thread=false Buenos días

Durante décadas NO se hicieron obras!!

Ahora se están transformando la manera de viajar en TREN,los VIADUCTOS, MITRE, SAN MARTÍN Y BELGRANO SUR,van a sumar frecuencias y mejorar el servicio para qué todos podamos viajar mejor en y #MM2019 pic.twitter.com/2t10JCtOv5 — @PATY SOY YO (@NowPaty1) May 2, 2019

-Además, transfirió a la Policía de la Ciudad 21 000 efectivos de Federal. Unificó las fuerzas y logró el índice más bajo de homicidios de grandes ciudades en América Latina.

Las caminatas por las calles de Buenos Aires

Horacio comentó que en sus caminatas escucha a todos los vecinos que se le acercan.

Les pregunto cómo ven la ciudad, cómo están las cosas. Una y otra vez me confirman aquello que todos percibimos: la ciudad no está bien. Buenos Aires ya no es lo que era. Es hora de decirlo y de aceptarlo. La única forma de solucionar un problema es comenzar por reconocerlo. Les pregunto cómo ven la ciudad, cómo están las cosas. Una y otra vez me confirman aquello que todos percibimos: la ciudad no está bien. Buenos Aires ya no es lo que era. Es hora de decirlo y de aceptarlo. La única forma de solucionar un problema es comenzar por reconocerlo.

“Más que una candidatura o un partido, es momento de caminar otra vez hacia el futuro" agregó el ex candidato presidencial.

No es un dato menor que Rodríguez Larreta confirme su reingreso a la competencia electoral. Las encuestas en Ciudad de Buenos Aires confirman que los vecinos reconocen méritos en su gestión de 2 mandatos consecutivos, y antes 2 mandatos como jefe de Gabinete de Mauricio Macri: 16 años en CABA.

Disparó fuerte contra los Macri y el PRO

“Hemos perdido identidad. El saber quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos y a favor y en contra de qué cosas estamos. El día que perdés tu identidad, lo perdiste todo". “Hemos perdido identidad. El saber quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos y a favor y en contra de qué cosas estamos. El día que perdés tu identidad, lo perdiste todo".

"Estuve en contra de entregar el PRO al presidente Javier Milei. Por eso no soy parte de la conducción actual del partido. El PRO debió haber ejercido de forma constructiva su rol como oposición. Para eso nos votaron. Siempre estuvimos en contra de los fanatismos, de los liderazgos mesiánicos y de los extremismos ideológicos. Siempre estuvimos en contra de la agresión y el insulto."

Por último, Horacio cerró con una declaración de principios:

"Siempre defendimos el derecho a pensar diferente. Siempre reivindicamos la función pública y la buena política como herramientas para el cambio. Lo sé por una razón muy simple: fui uno de los fundadores del PRO".

Dato final: "Aspiramos a construir una fuerza de Centro amplia alejada de los polos antagónicos que nos llevan a un camino de colisión", dijo Daniel Madeo, presidente del Partido Federal.

"El Federalismo, la unión definitiva entre el puerto y el interior profundo, es el camino para abandonar 200 años de antinomias", agregó.