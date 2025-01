Rodriguez Larreta por afuera del PRO empuja a Macri a LLA

"La política exterior del Presidente Javier Milei está subordinada a sus ambiciones personales y a sus necesidades políticas internas y no a los intereses estratégicos de la Argentina. Esta hiperideologización, que tuvo un punto altísimo en la reciente visita del Presidente a Estados Unidos y en el discurso en el Foro de Davos 2025, deriva de manera paradójica en menores niveles de confianza internacional y genera costos que se pagan en bienestar presente y futuro de millones de argentinos." "La política exterior del Presidente Javier Milei está subordinada a sus ambiciones personales y a sus necesidades políticas internas y no a los intereses estratégicos de la Argentina. Esta hiperideologización, que tuvo un punto altísimo en la reciente visita del Presidente a Estados Unidos y en el discurso en el Foro de Davos 2025, deriva de manera paradójica en menores niveles de confianza internacional y genera costos que se pagan en bienestar presente y futuro de millones de argentinos."

El análisis de la diplomacia de Milei la divide en 4 capítulos:

Acusaciones, desprolijidades y exabruptos. Posiciones ultra-minoritarias en organismos internacionales y foros multilaterales. Acciones contrarias a intereses estratégicos de Argentina. Debilitamiento del instrumento diplomático.

El debate

Rodríguez Larreta considera que Macri y Bullrich, por sus respectivas necesidades, coinciden en el esfuerzo de agradar a Milei y, en esa competencia, sus diferencias entre sí son de índole privado, vinculadas más a celos y envidias que a la política. ¿Dónde se ubica él? Distante de Macri, Bullrich y Milei.

Luego, lo inevitable: entonces, ¿qué fue lo que vinculó en el pasado a Rodríguez Larreta con Macri y Bullrich? La respuesta lleva a una autocrítica que, quizás, muchos también se hacen en el PRO. O no. Vaya uno a saber.

No obstante, él considera que en el espacio sociocultural de lo que alguna vez fue el PRO permanecen muchos liberales no libertarios, y que hay un universo de descontento con los estilos de Milei y sus consecuencias. Entonces se pregunta si podría interesarle a ese universo volver al pluralismo y la moderación. No es la expectativa hegemónica de su discurso pero sí importante.

