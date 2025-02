Arde Crónica TV: Conductora abandonó el estudio tras ser insultada por la producción

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1894440683957526785&partner=&hide_thread=false Hoy en #AngelResponde, @rivaroysantiago contó el desagradable motivo que hizo estallar a la conductora de Crónica TV. https://t.co/q5cvgeMCOZ pic.twitter.com/cZKI7HnD5G — TeleBizarra (@TeleBizarra) February 25, 2025

Sin embargo, en ese momento la conductora oyó algo que no se escuchó en vivo y estalló. Frente al intento de su compañero Gustavo Chapur de calmarla, Fernández exclamó varias veces la frase "¡Es que no se puede laburar así!", a medida que iba subiendo el tono.

Mientras el conductor le indicaba que se tranquilizara, la periodista decidió abandonar el piso a los gritos que se colaban a través de diferentes micrófonos. Chapur continuó brindando la información respecto al estado de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires para cerrar el tema y luego pidió ir a un corte comercial.

Al regresar de la pausa, Fernández ya se encontraba de vuelta en el estudio junto a su colega. A pesar de no dar explicaciones sobre lo ocurrido, se la podía ver más calmada y de mejor humor. Sin embargo, algunas horas más tarde en el envío Ángel Responde de Bondi Live el periodista Santiago Riva Roy dio detalles sobre lo ocurrido y esclareció los hechos.

"Que (Crónica TV) salga al aire es gracias al huevo y los ovarios de sus laburantes, porque la técnica es de cuarta. Trabajan con cosas viejas. Y el profesionalismo de su gente es lo que hace que salga al aire", aclaró en primera instancia el panelista y reveló:

Le pregunté a alguien y me dicen que está el productor en el control, obvio no sabía que le 'switchearon' algo para que Mariela escuche al aire por la cucaracha, y dice textual: 'Esta mogólica dice que no me escucha'. Obvio que no se lo dijo para agredirla. No voy a justificar la violencia, pero vieron la tele en vivo (...) Luego fue ante el productor y se armó adelante de todos Le pregunté a alguien y me dicen que está el productor en el control, obvio no sabía que le 'switchearon' algo para que Mariela escuche al aire por la cucaracha, y dice textual: 'Esta mogólica dice que no me escucha'. Obvio que no se lo dijo para agredirla. No voy a justificar la violencia, pero vieron la tele en vivo (...) Luego fue ante el productor y se armó adelante de todos

A24 sigue sin ajustes técnicos y se colma la paciencia: Ahora, en el envío de Fabian Doman

En la velada del jueves (20/2) los problemas técnicos volvieron a quedar en evidencia en la pantalla de A24, esta vez durante el envío conducido por Fabián Doman quien fue la nueva víctima de los micrófonos del canal. Ta sólo dos días, lo mismo le había ocurrido a Ignacio Ortelli.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/A24COM/status/1892767169085108637?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1892767169085108637%7Ctwgr%5Eac6cad340f81d6d1ebd3c84419895261dbb1a066%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fa24-sigue-ajustes-tecnicos-y-se-colma-la-paciencia-ahora-el-envio-fabian-doman-n596363&partner=&hide_thread=false MILEI FUE A BUSCAR LA FOTO CON KRISTALINA



El presidente consiguió la 5ta foto con la titular del FMI.



@fabdoman

Seguí en #24Noticias

https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/fx6JpLBDzr — A24.com (@A24COM) February 21, 2025

La señal demostró otra vez no estar a la altura de la expectativa que había por su relanzamiento. Y es que no sólo en términos de rating A24 aún no ha logrado destacarse, sino que además continúan sin ejecutarse los ajustes necesarios detrás de las cámaras.

En los últimos diez minutos del envío 24 noticias los micrófonos empezaron a fallar y las voces de Doman y sus panelistas comenzó a oírse entrecortada, aunque ninguno de ellos pareció percatarse. Sin embargo, el conductor sí manifestó su molestia cuando la producción no lograba exhibir en pantalla dos fotos de manera simultánea, de modo que dijo irónico:

¿No podés poner dos fotos? ¿Es mucho pedir? Estamos en el 2025, chicos. Un canal tecnológico tenemos ¿No podés poner dos fotos? ¿Es mucho pedir? Estamos en el 2025, chicos. Un canal tecnológico tenemos

Cabe destacar que el dilema del audio se viene repitiendo desde la primera semana de la nueva programación, que contó incluso con una denuncia de Javier Milei de intento de sabotaje por la nota que le concedió a Antonio Laje, quien ha sido uno de los periodistas que más llamados de atención le ha hecho a su equipo ante los reiterados errores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1892949118739227030?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1892949118739227030%7Ctwgr%5Eac6cad340f81d6d1ebd3c84419895261dbb1a066%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fa24-sigue-ajustes-tecnicos-y-se-colma-la-paciencia-ahora-el-envio-fabian-doman-n596363&partner=&hide_thread=false La ironía de Antonio Laje por la demora en cargar una foto en pantalla: "Hay demoras" pic.twitter.com/AkFDoyHwu0 — TeleBizarra (@TeleBizarra) February 21, 2025

Tan sólo dos días atrás lo propio le ocurrió a Ortelli, quien tuvo que pedir al aire un cambio de micrófono para su invitado Mariano Pérez.

El presentador de Hora crítica se sumó así a la ya extensa lista de figuras del canal que se han manifestado ante los problemas técnicos, junto al ya mencionado Laje, Luis Novaresio, Eduardo Feinmann y Marina Calabró. Queda en evidencia entonces que las recientes incorporaciones están perdiendo la paciencia y ya no temen expresarlo abiertamente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LFDLP24/status/1892656884349337807?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1892656884349337807%7Ctwgr%5Eac6cad340f81d6d1ebd3c84419895261dbb1a066%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fa24-sigue-ajustes-tecnicos-y-se-colma-la-paciencia-ahora-el-envio-fabian-doman-n596363&partner=&hide_thread=false LE DIERON UN MICRÓFONO ROTO A MARIANO PEREZ EN A24 pic.twitter.com/tBenzifddt — Las Fuerzas de La Pala (@LFDLP24) February 20, 2025

---------

Más contenido en Urgente24:

Criptogate: Muy difícil que Taiano no impute a Milei

Cierran todos los bancos durante estos días de marzo: Cómo operar

Tarifas y electricidad: En Córdoba, el día será más caro que la noche