Debut y despedida de Morena Rial en Mañanisima: El descargo de Carmen Barbieri

No fueron pocos los colegas de la ex actriz que se pronunciaron contra que le dieran pantalla a Rial victimizándola cuando acaba de ser liberada de prisión por cometer un crimen. En esta línea, Barbieri sostuvo: "Fuimos criticados por incluir a Morena en el programa pero, si bien yo no estoy de acuerdo con lo que hizo, estoy de acuerdo con que pueda reinsertarse en la sociedad".

Morena vive cometiendo errores; se pone de novia y se embaraza, se junta con esa gente y comete delitos, se enamora de nuevo y se vuelve a embarazar. Ojalá estos golpes de la vida la ayuden a reaccionar y pueda ser una persona bien. Por eso yo le pregunté si estaba arrepentida, y bien dijo que sí, no pidió disculpas a la familia

"Yo decidí que no esté. No soy quien para juzgarla, traté de incentivarla dándole trabajo. Pero con una vez estuvo bien (...) Estará en otros programas también, porque también la buscan, siguen buscándola", concluyó la conductora.

Regresa Cocineros Argentinos a otro canal, ¿y con nueva conducción?

A principios de diciembre pasado se confirmó el levantamiento de Cocineros Argentinos de América TV, el cual recién se había estrenado en agosto. Sin embargo, ya desde que trascendió esta noticia se conoció que el envío culinario continuaría en una pantalla y, según recientes versiones, con nueva conducción.

Embed - Mitre Live on Instagram: "#MitreLive | Se supo cómo y en qué canal seguirá “Cocineros Argentinos”: “Quieren que lo conduzca @barbieri_carmen ” @juanetchegoyen reveló en “Mitre Live” todo lo que está pasando sobre el ciclo de cocina emblemático en la televisión y anticipó lo que podría ser una traición para el trece. “Mucho se está hablando de los programas que terminan, otros que cambian de horario y hoy voy a contarte detalles de un ciclo que termina pero seguirá en otro canal y ya hay negociaciones. A mi me dicen que Maju no va a seguir como conductora”, comenzó diciendo el conductor de “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio). En ese sentido, el comunicador profundizó su relato: “Cocineros Argentinos, según me cuentan, tiene muy avanzada la llegada a la TV Pública. No está cerrado pero está avanzado. Telefe también era otra de las opciones”. “Y lo que me cuentan autoridades del canal es que quieren a una conductora de otro canal, lo que puede generar ruido porque hace poco trascendió que esta figura estaba desilusionada con esa señal”, agregó Juan antes de dar más información. “Esa conductora que quieren contratar es Carmen Barbieri. Cocineros iría al aire desde abril en la TV Pública por la tarde. El nombre de Carmen lo propuso el canal y ahora la productora Kapow trabaja en eso”, dijo al respecto el comunicador. Y concluyó: “Repito. No está cerrado pero si me dicen que está avanzado todo para que el histórico programa pase a la señal de aire. Cuidado que Carmen no pegue el portazo en el trece”." View this post on Instagram A post shared by Mitre Live (@mitrelive)

La propia Maju Lozano, actual presentadora del programa, confirmó que el mismo llegará a su fin el próximo 28 de febrero. Sin embargo, sostuvo: "Muy pronto nos vamos a ver en otro canal porque Cocineros sigue vivo para siempre".

En esta línea, Juan Etchegoyen informó en el envío Mitre Live (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio) y reveló:

Planean cambio de conductora, me dicen que Maju Lozano no va a continuar. Cocineros Argentinos tiene muchas chances de seguir en la TV Pública. No está cerrado, pero está avanzado. También estaba la opción de Telefe, pero el canal habría desistido de tenerlo en su pantalla

"Y lo que me cuentan autoridades del canal es que quieren a una conductora de otro canal, lo que puede generar ruido porque hace poco trascendió que esta figura estaba desilusionada con esa señal", agregó.

"Esa conductora que quieren contratar es Carmen Barbieri. Cocineros iría al aire desde abril en la TV Pública por la tarde. El nombre de Carmen lo propuso el canal y ahora la productora Kapow trabaja en eso", detalló el periodista.

