Yanina Latorre abusó de su rol de conductora y Fernanda Iglesias la paró en seco

Fuerte cruce entre Yanina Latorre y Fernanda Iglesias

“Bajando el tono”

“No bajo el tono una mierd@“

Que Opinas ?



Todo empezó cuando la conductora intentó contar algo importante, pero se detuvo y dijo: “Cada vez que quiero decir algo me ataca Fernanda, ya no sé qué hacer”. Su compañera no se quedó callada y respondió: “¿Y vos? Con lo que me venís atacando durante todo el año”. Fue en ese entonces que la discusión subió rápidamente de tono.