Figuras de Luzu TV desmintieron a LAM: "Inventaron bol..."

La primera fue la hija de Guillermo Francella, quien negó completamente tal versión. "Chicos, obvio que no. Salió, pero obvio que no me voy a ir a ningún lado. ¿A dónde me voy a ir?", afirmó, para quien luego fundirse en un tierno abrazo con su compañera Micaela Vázquez y negó rumores de mala relación entre ellas.

A esto le siguieron Giardina y Talledo. Los compañeros de Occhiato comenzaron la transmisión haciendo un chiste sobre una despedida. No obstante, la actriz tomó la posta y se expresó sin tapujos sobre la información de LAM.

A esta altura del partido, con la edad que tengo, con el camino recorrido, no le debo nada a nadie, todo lo hice sola. Y digo, ¿por qué hablan pavadas?. Cuando a alguien le va bien, por lo general la gente tiende a tirar mierda. Entonces cuando te va muy bien, empiezan a inventar boludeces. ¿Y qué fue lo que inventaron? Porque yo de esta silla no me pienso mover A esta altura del partido, con la edad que tengo, con el camino recorrido, no le debo nada a nadie, todo lo hice sola. Y digo, ¿por qué hablan pavadas?. Cuando a alguien le va bien, por lo general la gente tiende a tirar mierda. Entonces cuando te va muy bien, empiezan a inventar boludeces. ¿Y qué fue lo que inventaron? Porque yo de esta silla no me pienso mover

"¿De dónde saliste, Pepe Ochoa? Lo amo, pero me causó gracia", sentenció. Por su parte, Talledo también dejó en claro que no se va respaldando los dichos de su compañera con un fuerte aplauso.

Baja sensible en Luzu TV: Nacho Elizalde se despidió del streaming

En la jornada del viernes (22/11) una de las principales figuras de Luzu TV y que estuvo junto a Nicolás Occhiato desde el inicio del proyecto informó que dará un paso al costado. Se trata de Nacho Elizalde, miembro de Nadie dice nada, quien comunicó que se despide del canal de streaming para continuar con otros proyectos.

"Tomé una decisión. No pensé que iba a llorar", introdujo Elizalde visiblemente emocionado, y agregó: "Soy muy cambiante y necesito desafíos nuevos. Decidí irme de este programa en búsqueda de no sé qué, de probar cosas nuevas".

La pausa en su participación en el ciclo ya había generado especulaciones, vinculadas a su participación en Bake Off Famosos, un desafío profesional que, según relató, no era compatible con los horarios de Nadie Dice Nada. "Hablé con Nico [Occhiato], lo entendió y tuve que dejar el proyecto", añadió, reconociendo la complejidad de la decisión.

Sin embargo, el influencer no escatimó en expresar su profundo agradecimiento al equipo y al programa que definió como un punto de inflexión en su carrera.

Todo mi presente es gracias a Nadie Dice Nada. Que me esté yendo bien en la Polenta, que tenga una marca de ropa, que esté laburando de lo que me gusta y que me hayan llamado para Bake Off es por este programa Todo mi presente es gracias a Nadie Dice Nada. Que me esté yendo bien en la Polenta, que tenga una marca de ropa, que esté laburando de lo que me gusta y que me hayan llamado para Bake Off es por este programa

"Nadie Dice Nada no son los 120.000 personas que nos ven todos los días, es todo este grupo humano que vemos, la sonrisa de todos, los sueños que están cumpliendo cada uno", afirmó.

El final de su discurso dejó entrever la conexión emocional que lo une para siempre al lugar que estaba abandonando: "Amo este proyecto, amo a Luzu, amo a Nadie Dice Nada, me cambió la vida completamente".

