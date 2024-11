Javier Milei desplaza a Sergio Massa de América, el streaming de Longobardi y las que chupan

Hacer periodismo oficialista no es fácil. Sin duda es más sencillo hacer periodismo opositor. De todos modos no es imposible un periodismo oficialista: el multimedios América vive del oficialismo desde que Eduardo Eurnekian tomó el control, y quizás desde antes... Es cierto que con Daniel Vila al frente emergió el vínculo, que parecía irrompible, con Sergio Massa, y muchísimo se especuló al respecto, con la propiedad de América: ¿De quién es? Sin embargo, las especulaciones chocaron con la realidad del dinero escaso: en el año electoral 2025 su pantalla será 'mileísmo duro'. Y hay excesos propios de los conversos: Claudio Belocopitt, quien dicen que tanto le pedía a Massa por ciertas decisiones en Provincia Seguros, ahora parece que ni lo conoce. En cuanto a lo periodístico, siempre hay enfoques posibles para un oficialismo potente. Por ejemplo, destapando las iniquidades posibles de Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora, y algún otro enemigo interesante para el año electoral 2025. Pero cuidado: era lo que hizo Luis Majul durante su último año en A24, porque le agradaba a Mauricio Macri. Y no le funcionó. De todos modos, su éxito depende del bolsillo de los consumidores / televidentes / ciudadanos / electores. En cualquier caso, ofertando contratos muy por arriba del promedio del mercado, el ex macrista Juan Cruz Ávila ha conseguido organizar una pantalla competitiva. Luego, consiguió el cambio accionario que promovían Belocopitt y Manzano: Gabriel Hochbaum le vendió sus acciones a Gustavo Scaglione -quien, sin embargo, seguirá priorizando sus medios del interior tal como el relanzamiento de la radio LV2 en la ciudad de Córdoba-. Por si faltara algo, las incorporaciones más recientes son muy interesantes: las del ex TN, Fausto Jaime; y de la ex C5N, Verónica Aragona, para la Gerencia de Noticias de A24. Muchos se preguntan qué será de Rolando Graña.