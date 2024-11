Intento de femicidio en Núñez: La víctima reveló detalles de la agresión

Como continúa el caso

El ataque de Sarria fue catalogado como tentativa de femicidio y cayó en el Juzgado N.º 29 y la Fiscalía de Núñez-Saavedra a cargo de José Campagnoli. Fuentes judiciales informaron que el agresor se negó a declarar ayer en su indagatoria, pero la investigación continúa con nuevas medidas.

La Justicia citó a declarar los testigos del caso que aparecen en el video de la agresión: un hombre uruguayo que estaba en la cuadra al momento del hecho y el compañero de trabajo que intentó defender a Débora. Sarria, antes de intentar matar a su exmujer, gritó: “¡Mi hija no me quiere!”. La joven todavía no fue convocada como testigo en la causa.

Los investigadores pedirán un examen psicológico de Sarria, pero dicen que gracias a la cámara de seguridad de la pizzería que captó el hecho, el expediente estaría prácticamente cerrado.

image.png Sergio Sarria es actor.

La palabra de la víctima

Aunque Débora no habló directamente con los medios, se comunicó con periodistas y el audio fue publicado en Telenoche. "Entró por la fuerza, atacó a mi compañero, después me atacó a mí. Me atacó con alguna navaja, algún cuchillo que él trajo, después con un cuchillo con el que yo trabajo en la pizzería", comenzó el relato.

Luego, la víctima agradeció la ayuda de su compañero, quien le arrojó gas pimienta a Sarria y lo golpeó con un tubo: “Milagrosamente, no logró matarme, creo que en gran parte por la ayuda que recibí porque lo trataron de golpear, de quitármelo de encima, pero estaba furioso”, explicó.

Sobre el motivo por el cual Sarria no logró matarla a pesar de la cantidad de puñaladas que efectuó, la víctima contó que el cuchillo no estaba tan afilado: “Es un cuchillo como de carnicero con el que corto las pizzas" y explicó que “Cuando me atacó no me dijo nada, mientras me atacaba tampoco me decía nada, solo sé que me pegaba, me pegaba, me pinchaba por todos lados".

En cuanto a las lesiones, Débora detalló: "Todas las puñaladas que tengo son en las costillas, en el cuello, en la cara, en el ojo. Fue terrible, aterrador” y describió "Tengo una apuñalada dentro de la órbita del ojo derecho. El ojo también está medio complicado”.

image.png Sergio Sarria daba cursos de actuación.

Sarria y Débora habrían cortado su relación un año y medio antes del ataque. Según la mujer relató, la relación siempre fue violenta, pero nunca se animó a denunciar: “Siempre supuse que si lo denunciaba le hacía alguna especie de daño. Nunca pensé en mí. Siempre hubo violencia, bastante”.

Quién es el agresor

Sarria es de San Justo, La Matanza. En sus redes sociales se autodefine como actor, comediante, standapero, instagramer y creador de contenido. En su canal YouTube, donde cuenta con más de un millón de visualizaciones, Sarria realizaba reacciones junto a su hija y entrevistas a personajes icónicos de programas de televisión de los 80’ y 90’s.

El agresor llevaba toda su vida ligada al arte en diferentes facetas. Actuó para películas como "A fuego lento", “La venganza de Ambar”, dirigida por Cinthya Glezer, “La secta del gatillo”, y tuvo un rol protagónico en “Hombres de piel dura”, que llegó a ser presentada en la selección oficial de la semana internacional de cine de Valladolid, España, en 2019.

