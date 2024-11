¿Conocía Jair Bolsonaro el plan para matar a Lula da Silva? 2 versiones

"En declaraciones ante el Tribunal Supremo Federal (STF), dirigido por el ministro Alexandre de Moraes, el teniente coronel Mauro Cid afirmó que el ex presidente Jair Bolsonaro conocía el plan para intentar dar un golpe de Estado. En entrevista con GloboNews, el abogado de Cid, Cezar Bittencourt, confirmó que Bolsonaro lo sabía todo. "Él afirma que sabía, sí, de hecho el Presidente de la época lo sabía todo. De hecho, él comandaba esta organización", subrayó el abogado. En conversación con los investigadores, Correio Braziliense confirmó que Cid citó a Bolsonaro, pero no dio detalles sobre reuniones e intercambio de información para discutir el intento de golpe. Respecto al plan para matar a Lula y Alckmin, el ex ayudante de campo de Bolsonaro afirmó que el entonces Presidente "sabía que estaba ocurriendo un movimiento", según fuentes vinculadas a las investigaciones. Cid fue escuchado ayer (21/11) por las contradicciones que dio en declaraciones válidas para un acuerdo de culpabilidad. Luego de la audiencia, Moraes entendió que las explicaciones fueron satisfactorias y mantuvo la validez del acuerdo."