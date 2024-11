29 puñaladas en Belgrano a su expareja en discusión por hija y debate en X

¿Qué pasó? Un hombre de 41 años discutió con su expareja y comenzó a las puñaladas en medio de la cocina de una pizzería del barrio porteño de Belgrano (Quesada y avenida Cabildo). Una cámara de seguridad de la pizzería grabó toda la violenta secuencia que ocurrió en la noche del lunes 18/11. El hombre se había dirigido al local para “intentar hablar con la mujer”, ella se negó, y él la atacó gritándole sobre la hija de ambos. Impotentes y poco valientes los compañeros de ella no lo redujeron hasta que él le propinó a su víctima 29 puntadas. Luego dijo que su hija no lo quería y que por eso se iba a matar, y se clavó el cuchillo en el cuello, desmayándose. En ese momento llegó personal de la Comisaría Vecinal 13 B de la Policía de la Ciudad, que hacía su recorrida nocturna y fueron alertados de lo que pasaba. ¿Por qué el video menciona una taser? ¿Querían hacer una promo de la pistola eléctrica? Otro enigma: ¿Cómo fue que la mujer sobrevivió a tantas heridas sin riesgo de vida? ¿Cómo era el arma? El agresor fue trasladado por ambulancia del SAME al hospital Pirovano, y se encuentra detenido. ¿Cómo hacer para que no vuelva a atacar a su ex? A este paso, en la próxima la mata. El video fue muy viralizado en X como 'Tendencia':