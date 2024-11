La estafa viral que empezó a circular en varias provincias enciende las alarmas

A raíz de ello, el Municipio remarcó:

* No escanear códigos QR sospechosos.

* Consultar siempre en canales oficiales. Las infracciones de tránsito solo son notificadas por medios formales del Municipio, con identificación clara de las autoridades.

* No proporcionar datos personales o bancarios. Evitá ingresar información sensible en sitios web que no sean oficiales.

Otra modalidad de estafa en Santa Fe

Por su parte, hay otra modalidad de estafa que está tomando fuerza. Tal es así que por medio de redes sociales delincuentes publican anuncios de falsos alquileres en redes sociales, utilizando imágenes y direcciones reales de inmuebles que no están disponibles.

La maniobra es un fácil engaño para todas aquellas personas que están en la necesidad de un nuevo hogar, generando falsas expectativas y, lo peor de todo, causando perjuicios económicos.

