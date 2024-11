La Fernetería ahora también en Miami (Wynwood)

"Nuestro objetivo es crear un espacio donde celebrar el arte, el sabor y la amistad. Nuestra energía coincide con la de Miami y estamos encantados de ofrecer una memorable experiencia de cena".

El responsable de la carta es el executive chef, Javier González, quien creó especialidades con carnes, pastas y pesca.

La promesa del restó es de "platos exclusivos como la 'Provoleta La Ferne', un provolone ahumado y flambeado con Fernet. Los cócteles artesanales del bar, incluido el 'La Ferne Sour', presentan infusiones botánicas y sabores exóticos. Diseñado con un ambiente elegante en la azotea, La Ferneteria combina la energía artística de Wynwood con un entorno acogedor, similar a un jardín, donde las luces suaves y una combinación de asientos tipo lounge crean un ambiente perfecto para la relajación."

Platos en un rango entre US$ 32 y US$ 58, desde salmón a la parrilla (salmon griglia), pastas (en una escala de US$ 29 a US$ 49, que es el caso de los tagliolini con frutos de mar: langosta, camaron y mejillones). También hay fettucini al Tartufo Nero con salsa de fontina y parmesano con trufa negra raspada.

La Fernetería ofrece 3 platos grandes para compartir en la mesa. Y DJs varios prometen ambientas con mucha música.

la ferne3.jpg La Ferneteria en Miami.

